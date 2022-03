Matteo Bocelli, chi è il figlio di Andrea nato nel primo matrimonio del tenore

13 marzo 2022 a

a

a

Matteo Bocelli ospite di Domenica In, oggi 13 marzo 2022. Canterà il suo ultimo singolo Dimmi, scritto con Mahmood recente vincitore del Festival di Sanremo 2022, che probabilmente farà parte del suo primo album di inediti che dovrebbe essere pronto entro la fine del 2022. Nel frattempo sono già usciti tre singoli (anche Solo e Close).

Dalla guerra alla musica, le anticipazioni della puntata di Domenica In

Ma chi è questo giovane ragazzo di 23 anni che si esibisce da Mara Venier? Si tratta del figlio - secondogenito - di Andrea Bocelli, il tenore partito da Lajatico che, dopo essersi fatto conoscere collaborando con Zucchero e Pavarotti, è stato capace di conquistare il mondo diventando una vera e propria star internazionale. Padre e figlio anche fatto un duetto insieme sulle note della hit mondiale Fall on Me che ha raggiunto 300 milioni di stream. Ora Bocelli jr - nato dal matrimonio tra il padre ed Enrica Cenzatti, prima moglie del tenore - sta cercando la sua strada nel mondo della musica e tra una lezione di conservatorio e l’altra, si sta dedicando al primo disco.

Andrea Bocelli, nessun dubbio sul segreto per un matrimonio felice: "E' tutto in camera da letto"

Il figlio d'arte oltre ad avere il padre come mentore ("sono cresciuto con l’opera e con la musica leggera, questo respiravo in casa" ha raccontato al Corriere della Sera), svela di ascoltare il rap di Eminem, il rock e il pop di Ed Sheeran ("ho avuto la fortuna di conoscerlo grazie a mio padre e lo ammiro come talento e come persona" ha svelato). Il ragazzo, appassionato di vino e motori, sempre al Corriere della Sera ha svelato di aver scritto una settantina di brani e solo alcuni li ha fatti ascoltare al padre: "Lui con me è molto sincero". E sarebbero stati più i no che i sì, "ed è giusto così, altrimenti significherebbe avere in mano tante hit e non è credibile" ha aggiunto sempre al Corriere della Sera.

Aperta inchiesta sulla morte della cagnolina di Andrea Bocelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.