Riccardo Cocciante, perché abita a Dublino e la passione della musica nata a Saiong. Chi è la moglie

Riccardo Cocciante ospite di Domenica In, oggi 13 marzo 2022. Il cantautore - recente ex giudice di The Voice - è un autentico "mostro sacro" della musica italiana (e non solo). Sii esibirà in studio in una originale versione dell’Ave Maria Pagana, tratta da Notre Dame de Paris, che proprio quest’anno celebra 20 anni di successi nel mondo e al pianoforte, interpreterà alcuni dei suoi brani più conosciuti.

Cocciante, 76 anni, è nato a Saiong nel Vietnam perché lì il padre gestiva grandi piantagioni, ma poi è dovuto rientrare in Italia nel 1960, quando la situazione, in landa asiatica e in particolare modo nello Stato in cui ha emesso il suo primo vagito, si stava maledettamente complicando. Al Vietnam però è legato un passaggio particolare perché il cantautore ha sempre raccontato che "un mio amico vietnamita mi regalò un organo e poco tempo dopo mi incontrai con Marco Luberti e Paolo Cassella, con i quali formai un vero e proprio sodalizio musicale. Eravamo d’accordo su ogni cosa e i risultati non tardarono ad arrivare. La prima canzone fu ‘Piccolo fiore’, poi venne ‘Buonanotte Elisa’ per Morandi e infine il mio primo disco, un 33 giri intitolato Mu”.

Ancora oggi Cocciante (sposato con Catherine Boutet sua manager e compagna di vita, con la quale lavora da cinquant’anni e che l’ha reso padre di David) risulta uno dei cantanti più apprezzati dal pubblico italiano, ai cui occhi si impose in particolare con la sua Bella senz’anima, storia di un amore finito male, lo si deve soprattutto al successo che si è costruito canzone dopo canzone, con un impegno e una grinta fuori dal comune. Nel corso della sua vita è stato condannato a 10 mesi di carcere per frode fiscale. “Non sono una persona che ama evadere. Mi sento molto umiliato", aveva detto a La Repubblica dopo la sentenza. Relativamente ai suoi pezzi più celebri, si ricorda su tutte Margherita, poi A mano a mano (portata al successo anche da Rino Gaetano), e tante altre. Da anni Cocciante abita a Dublino "perché l'Irlanda è un Paese in cui c'è musica dappertutto".

