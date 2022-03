Domenica In oggi 13 marzo: le anticipazioni e gli ospiti di Mara Venier

13 marzo 2022 a

Come tutte le settimane, anche oggi domenica 13 marzo, su Rai 1 ampio spazio pomeridiano a Domenica In. Dalle ore 14 e fino alle 17.10, Mara Venier e i suoi ospiti intratterranno i telespettatori. Come al solito interviste a cuore aperto, ma anche performance musicali. Dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, la 26esima puntata inizierà con una finestra informativa sugli sviluppi dell'aggressione militare della Russia all'Ucraina, una guerra che in meno di venti giorni ha già causato la morte di migliaia e migliaia di persone. Saranno il conduttore de La Vita in Diretta, Alberto Matano, e in collegamento la direttrice del Tg 1, Monica Maggioni, a ricostruire cosa è accaduto nelle ultime ore del conflitto, se effettivamente c'è la possibilità che i colloqui di pace diventino intensi e credibili e quali sono i pesanti risvolti economici per il nostro Paese e per tutto l'Occidente. Nessuno si aspettava l'esplosione di una guerra del genere e tutti vogliono la pace, evidentemente a eccezione di Vladimir Putin e dei suoi fedelissimi, protagonisti di una invasione che ha già collezionato possibili crimini di guerra.

Nella Domenica In di zia Mara, non solo guerra. Riccardo Cocciante si esibirà in studio in una originale versione dell’Ave Maria Pagana, tratta da Notre Dame de Paris, che proprio quest’anno celebra 20 anni di successi nel mondo e al pianoforte, interpreterà alcuni dei suoi brani più conosciuti. Amanda Lear torna in tv per raccontarsi tra carriera, amori e i successi in Italia e in Francia.

Gli altri ospiti saranno Gemma Calabresi Milite, vedova del commissario Luigi Calabresi, che interverrà per presentare il libro La Crepa e la Luce, nel quale racconta la sua vita di mamma e di moglie al fianco del marito, ucciso a Milano il 17 maggio 1972, durante gli anni di piombo. Infine, Matteo Bocelli, canterà il suo ultimo singolo Dimmi, scritto con Mahmood, recente vincitore del Festival di Sanremo 2022.

