Linea Verde, oggi domenica 13 marzo alla scoperta del Pavese

Come tutte le domeniche, anche oggi 13 marzo, Linea Verde andrà in viaggio nel Belpaese. Questa volta la destinazione è la provincia Pavese per raccontare il mondo dei suini. Inizio alle 12.20 su Rai 1 per quello che è un programma storico della principale emittente della televisione di Stato. Nella provincia di Pavia, le radici della cultura legata al suino sono lontane nel tempo. Del resto è una tradizione che lega i romani, gli etruschi e i longobardi.

Beppe Convertini e Peppone Calabrese andranno alla scoperta di quelli che la tradizione indica come gli inventori del salume: i longobardi e l’Arca Sacra di Sant’Agostino, custodita nella chiesa pavese di San Pietro in Ciel d’oro proprio grazie a un re longobardo. Passando per Casanova Staffora e Varzi, i conduttori conosceranno le delizie culinarie di questa Provincia. Arriveranno poi al Ponte Coperto di Borgo Ticino dove si imbarcheranno per percorrere un tratto del fiume con la Forestale immersi nel panorama che circonda il Ticino. Insomma come al solito una puntata che si annuncia particolarmente intensa e che ancora una volta permetterà di scoprire una parte del territorio del nostro Paese e le tradizioni che ad esso sono legate.

Linea Verde va in onda sulla televisione di Stato dal lontano 1981 e ha superato il traguardo dei quarant'anni, cosa non affatto facile per un programma televisivo. La trasmissione raccolse l'eredità di programmi come La Tv degli agricoltori, A come Agricoltura e Agricoltura domani che sono andati in onda di domenica sulla prima rete Rai dagli anni cinquanta agli anni settanta. Eredità che non ha più mollato. L'autore e conduttore storico fino al 1994 è stato Federico Fazzuoli. Poi si sono avvicendati altri nomi importanti della tv italiana: da Sandro Vannucci a Fabrizio Del Noce, da Elisa Isoardi a Patrizio Roversi e Federico Quaranta. Il testimone è stato raccolto da Convertini nel 2019.

