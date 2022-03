Amadeus e la sfida con Maria De Filippi: chi la spunterà?

12 marzo 2022 a

Anche stasera, sabato 12 marzo, Amadeus sarà il protagonista televisivo della Rai. Sul primo canale, rete ammiraglia della televisione di Stato. Condurrà il nuovo formati di Affari tuoi, il formato famiglia. Accanto, oltre a numerosi ospiti, anche la moglie Giovanna Civitillo che fa parte del cast. Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è nato a Ravenna e ha 59 anni. Cresciuto a Verona, la svolta della sua vita artistica e non solo è l'incontro con Claudio Cecchetto: il celebre dj scommette su di lui facendolo debuttare su Radio Deejay nel 1986. Proprio nella celebre radio nascerà la grande amicizia con Fiorello e Jovanotti. Dopo due anni esordisce in tv e nel 1993 viene chiamato per condurre il Festivalbar. Poi il trasloco alla Rai conducendo programmi pilastro del palinsesto della tv pubblica (Domenica In, L'Eredità, Mezzogiorno in famiglia, Reazione a catena, I soliti ignoti, L'anno che verrà).

Per quanto riguarda la vita privata, Amadeus - daltonico e grande tifoso dell'Inter - è stato sposato dal 1993 al 2007 con Marisa Di Martino, dalla quale ha avuto una figlia, Alice, nata nel 1997. In seguito, a L'Eredità, ha conosciuto l'attuale moglie Giovanna Civitillo all'epoca ballerina e protagonista della famosa "scossa". I due nel 2009 hanno avuto un figlio, José Alberto, il cui nome è un omaggio all'allenatore Josè Mourinho che nel 2010 ha vinto il triplete con l'Inter. Proprio il figlio è stato protagonista involontario di un simpatico sketch con Sabrina Ferilli durante il Festival di Sanremo.

Quinta Dimensione – Il futuro è già qui, stasera la prima puntata

Ogni sera Amadeus è il protagonista del pre serale di Rai 1. Presenta i Soliti Ignoti un vero e proprio classico della televisione di Stato. Ma gli ultimi anni sono stati letteralmente d'oro per Amadeus. La conduzione del Festival di Sanremo, la conferma e ora anche il serale del sabato, Affari tuoi, che se la deve vedere con uno dei programmi storici di Canale 5, C'è posta per te, condotto da Maria De Filippi. Su La7 appuntamento con Eden di Licia Colò: da Alghero alla Val Pusteria passando per Tenerife e Bolivia

