L'Eredità, Alessio campione puntata 12 marzo 2022 poi perde alla Ghigliottina

Alessio si conferma - per l'ennesima volta - campione nella puntata di sabato 12 marzo 2022 de L'Eredità, il quiz-game in onda ogni giorno su Rai1 e condotto da Flavio Insinna. Il giovanissimo concorrente, ha appena 18 anni, è infatti riuscito a centrare l'ennesima qualificazione al triello come ormai riesce a fare dallo scorso 14 febbraio, per un totale di 27 partecipazioni. Così oggi si è laureato per la tredicesima volta campione ma senza però riuscire a far crescere il proprio bottino personale (sino a ora ha vinto 35mila euro in gettoni d'oro, frutto di due successi al gioco finale della Ghigliottina). Ma lo studente del liceo linguistico Kant di Roma potrà riprovarci domani.

Al triello va in scena il remake di quello della scorsa puntata: si sfidano di nuovo Eva, Aicha e Alessio. Domanda decisiva sul primato stabilito nel 2017 dal polacco Mariusz Majewski: la risposta "ha vissuto un giorno di 49 ore" lancia ancora Alessio al gioco finale con un montepremi di 140mila euro

Alla Ghigliottina dunque si presenta il giovanissimo super campione e dopo due dimezzamenti giocherà per vincere 35mila euro. Le parole da coordinare sono ruota, portafoglio, palloncino, ginocchio e Marylin, Alessio tenta la soluzione con il termine bucato, ma gonna.

