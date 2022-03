Stasera in tv sabato 12 marzo su Rai 1 Affari tuoi formato famiglia

12 marzo 2022 a

Stasera in tv, sabato 12 marzo, su Rai 1 appuntamento con Affari Tuoi - Formato Famiglia, il nuovo forma del gioco condotto da Amadeus. Gli ospiti della serata sarà Antonio Cassano, Clementino, Tananai, Ditonellapiaga e Rettore. E' annunciata anche la partecipazione di Giovanna Civitillo. Inizio alle ore 20.35 della trasmissione. Saranno loro i protagonisti del game show, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, i concorrenti e le loro famiglie, che giocheranno nelle due partite previste nel corso della serata, durante la quale non mancheranno momenti di musica e spettacolo.

Affari tuoi formati famiglia: gli ospiti e le anticipazioni

Nella prima partita giocherà un concorrente, che sarà accompagnato in studio dai propri parenti, impegnati ad aprire i pacchi. Con loro, ci saranno come ospiti Clementino e Tananai. Nella seconda partita, dal titolo Pacchi Celebrity, il meccanismo sarà lo stesso, ma a giocare sarà un vip: Antonio Cassano, anche lui accompagnato da parenti e persone care, con il compito di aprire i pacchi. Ospiti della seconda partita, quando verrà chiamato il Pacco Musica, saranno Ditonellapiaga e Rettore.

In entrambe le partite, in palio ci sarà un montepremi massimo di 300.000 euro che, nella prima partita, in caso di vittoria, andrà al concorrente, nella seconda, con il concorrente vip, verrà devoluto interamente in beneficenza. Al centro del game show, come sempre, ci sono i 20 pacchi contenenti altrettanti premi e, tra le novità di quest’anno, ci sarà la presenza di 3 Pacchi Fortuna, che renderanno ancora più imprevedibile l’andamento del gioco fino al termine della partita.

