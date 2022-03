Stasera in tv 12 marzo su La7 appuntamento con Eden di Licia Colò: da Alghero alla Val Pusteria passando per Tenerife e Bolivia

12 marzo 2022 a

a

a

Stasera in tv - oggi sabato 12 marzo 2022 - un nuovo appuntamento con Eden - Un pianeta da salvare, il programma di divulgazione condotto da Licia Colò (La7, dalle ore 21.15). Documentari, immagini mozzafiato per un sabato sera diverso dal solito. Stasera il programma andrà alla scoperta di Alghero, in Sardegna, ma anche in Val Pusteria nell’Alto Adige, a Tenerife, in Bolivia e molto altro.

Il viaggio di questo sabato di Licia Colò parte questa settimana da Alghero. Nel cuore della cittadina sarda vedremo il piccolo centro storico con la Cattedrale di Santa Maria in pietra arenaria e gli storici bastioni che delimitano il lungomare. Ci sposteremo in seguito nell’area marina di Capo Caccia, dove – nella spettacolare Grotta di Nettuno – assisteremo al ritorno in mare di una piccola tartaruga curata da biologi del luogo. Nell’entroterra avremo anche il tempo di fare un grande salto indietro nella preistoria addentrandoci nel villaggio di nuraghi di Palmavera e nella Necropoli di Anghelu Ruju. Inoltre seguiremo le delicate fasi di ripopolamento del territorio di animali come daini, cavalli selvatici e grifoni.

Nella seconda parte della puntata Licia si trasferirà in Val Pusteria, nel cuore dell’Alto Adige. Partendo da San Vigilio di Marebbe e passando per San Martino in Badia, visiteremo questi due virtuosi esempi di turismo sostenibile. Entrambi i paesi hanno imparato a sfruttare al meglio le risorse del luogo riducendo al massimo l’impatto che il turismo può avere sull’ambiente. Infine raggiungeremo Brunico, il cuore della Val Pusteria, dove apprenderemo come con il teleriscaldamento si possa fornire energia pulita senza inquinare. Completano la puntata un reportage di Mr Nat da Tenerife. E un documentario dalla penisola del Sinai, al Salar de Uyuni che si trova in Bolivia, al deserto del Namib in Namibia, all’area desertica di Dasht-e Kavir in Iran.

