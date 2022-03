Stasera in tv 12 marzo su Canale5: C'è posta per te di Maria De Filippi. Ultima puntata, Emma tra gli ospiti

12 marzo 2022 a

Stasera in tv - oggi, sabato 12 marzo 2022 - ultima puntata di questa stagione di C'è posta per te (Canale5, dalle ore 21.30), la venticinquesima dello storico programma ideato e condotto da Maria De Filippi che, di anno in anno, ha fidelizzato un pubblico ormai numerosissimo nel seguire con trasporto i protagonisti delle storie che vengono raccontate in studio.

L’edizione si chiude in bellezza coinvolgendo una delle cantanti più amate della musica italiana: Emma, protagonista di un’emozionante storia a sorpresa. L’artista non è nuova alla partecipazione al programma di Maria De Filippi: già nelle precedenti edizioni del programma Emma è stata coinvolta per sorprendere le persone destinatarie delle famigerate buste, sortendo sempre un grande entusiasmo nei telespettatori che hanno seguito dall’inizio il suo percorso professionale. Emma è salita alla ribalta del mondo dello spettacolo vincendo nel 2010 la nona edizione del talent Amici, condotto sempre da De Filippi. Da lì è poi stato un crescendo che ha visto la cantante salentina vincere anche un Festival di Sanremo (nel 2012). Il rapporto con De Filippi è dunque stato sempre molto forte.

Spazio poi alle storie della gente comune che si rivolge al programma nel tentativo di riallacciare rapporti e risolvere situazioni famigliari spesso irrisolvibili, ritrovare persone del proprio passato mai dimenticate o riservare storie a sorpresa a chi si ama.

