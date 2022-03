Francesca Michielin, chi è: carriera, la terapia dopo il successo, il lockdown e le storie d'amore complicate

12 marzo 2022 a

Francesca Michielin ospite di Verissimo nella puntata di oggi, sabato 12 marzo 2022. La cantante, che ha appena compiuto 27 anni, è tra le artiste più amate dal pubblico giovanile. Originaria di Bassano del Grappa è stata sin da piccola attratta dalla musica e all'età di 9 anni ha iniziato a studiare pianoforte e a 12 il basso, iniziando contemporaneamente a cantare. La svolta nel 2011, quando ha partecipato a X Factor 5 e il suo talento è sbocciato davanti al pubblico di tutta Italia. Poi Sanremo: Michielin si è resa protagonista al Festival nel 2016 riuscendo ad ottenere la seconda posizione finale, portando anche i colori italiani all’Eurovision Song Contest. Secondo posto che ha poi conquistato anche nel 2021 in coppia con Fedez mentre quest'anno è stata direttrice d'orchestra del brano cantato da Emma (sesta posizione).

Francesca non è mai banale nelle interviste che rilascia, toccando spesso argomenti anche molto personali e intimi. Come della situazione vissuta durante il lockdown: "Mi sono sentita inutile, non necessaria. Perché il nostro mondo non ha avuto risposte, né aiuti. E continua a non averne, specie per le maestranze", ha affermato. Ha anche raccontato di essere in terapia da alcuni anni "Ho iniziato dopo X Factor, anche se non in modo continuativo. All’inizio non lo dicevo, ora non ho problemi a parlarne perché ne sono fiera, visto che mi sto facendo del bene. Tante cose, senza questo aiuto, non sarei riuscita ad affrontarle. Ad esempio andare a Sanremo durante una pandemia, dopo un anno a casa. Ero bloccata e avevo l’ansia di rimettermi in gioco", ha spiegato.

In precedenza sulla sua vita privata, in un’intervista a Vanity Fair del 2016, ha raccontato di aver vissuto un amore complicato quando ero molto giovane, tra i 16 e i 17 anni. "Era la mia prima storia, e questo ragazzo era molto geloso, possessivo, non la vivevo bene. Col senno di poi ho imparato che sì bisogna condividere, ma anche lasciare andare", le sue parole. Negli anni successivi avrebbe avuto una storia con Ramiro Levy, chitarrista della band dei Selton. Storia terminata però dopo qualche tempo.

