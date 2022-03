Walter Zenga, tre matrimoni e la relazione con Hoara Borselli. Il rapporto con i figli

12 marzo 2022 a

Walter Zenga - uno dei più grandi portieri nella storia dell'Inter e della Nazionale, ora allenatore - è ospite della puntata di sabato di Verissimo, oggi 12 marzo 2022. Si racconterà intervistato da Siliva Toffanin. Lo scorso anno Zenga balzò agli onori delle cronache televisive per le sue ospitate al Grande Fratello in cui ha cercato di fare chiarezza e ricostruire un rapporto con uno dei suoi figli, Andrea, che partecipava al reality.

Milanese doc, 61 anni, ha mostrato fin da piccolo la sua grande passione per il calcio ed in particolare per il ruolo di portiere. Di li a breve è diventato uno dei portieri italiani più forti di sempre e dal 1982 al 1994 ha militato nell'Inter, sua squadra del cuore, vincendo uno Scudetto, due volte la Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana. Poi il passaggio alla Sampdoria e la carriera conclusasi negli Stati Uniti. In Nazionale ha giocato 58 partite partecipando al Mondiale di Italia 90. Una volta appesi i guanti al chiodo è diventato allenatore, girando il mondo perché ha guidato negli Usa il New England Revolution (suo ultimo club da giocatore), poi in Romania prima il National e in seguito lo Steaua di Bucarest, quindi in Serbia la mitica Stella Rossa, in Turchia il Gaziantepspor, negli Emirati l'Al-Ain ma successivamente anche l'Al-Nassr, l'Al-Jazira e l'Al-Shaab. Poi anche in Inghilterra il Wolverhampton. In mezzo a queste esperienze ha allenato anche in Italia: Catania, Palermo, Sampdoria, Crotone, Venezia e Cagliari.

Piuttosto movimentata la sua vita privata. Si è sposato per tre volte e da queste relazioni sono nati cinque figli. La sua prima moglie è Elvira Carfagna, Miss Marche, e dal loro matrimonio è nato il suo primogenito Jacopo nel 1986. Il matrimonio è finito nel momento di grande successo per Walter che con la notorietà ha iniziato la partecipazione in diversi programmi televisivi dove ha conosciuto la presentatrice Roberta Termali diventata la sua seconda moglie nel 1992. Dalla loro unione sono nati altri due figli: Nicolò nel 1989 e Andrea nel 1993. L'amore è terminato nel 1997 quando Walter ha iniziato la frequentazione della nota attrice Hoara Borselli che durerà per 6 anni. Successivamente, il 23 maggio 2005, è arrivato il terzo matrimonio di Walter con la blogger Raluca Rebedea. Dalla loro unione sono nati altri due figli: nel 2009 Samira e nel 2012 Walter Jr. Attualmente il gossip parlerebbe di un flirt di Zenga con Michela Motoc, 31 anni, flirt che però l'ex portiere ha smentito.

