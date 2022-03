Linea Verde Start dalla Tuscia alla Sabina, Linea Verde Life a Pisa: oggi sabato 12 marzo su Rai1

12 marzo 2022 a

Doppio appuntamento - oggi 12 marzo 2022 - con lo storico format Linea Verde che il sabato si sdoppia in Start e Life, sempre su Rai1. Le due squadre andranno sempre alla scoperta di bellezze dell'Italia ancora poco raccontate ma ricche di storia, cultura e attente all'ambiente.

Linea Verde Start - con Federico Quaranta - ci porta dalle ore 12 in viaggio dalla Tuscia alla Sabina, di storia in storia, di bellezza in bellezza alla scoperta di un territorio ancora poco raccontato. L'acqua segna il passo di questo cammino: dalle Cascate della Chia fino al lago del Salto, il bacino artificiale più grande del Lazio. Il viaggio parte da una riflessione di Pier Paolo Pasolini, il quale sosteneva che la poderosa industrializzazione e la corsa verso le grandi città, aveva generato una mutazione antropologica nella quale l'Italia rischiava di vendere la sua anima culturale al potere economico. Grazie al cielo qualcuno resiste, gli artigiani ad esempio: cavatori di pietre autoctone con le quali sono stati costruiti palazzi signorili, borghi e fontane nel viterbese; la passione antica dei ceramisti della Tuscia; le vocazioni territoriali della Sabina, una sintesi di tradizione e innovazione, dal recupero dei grani antichi fino alle coltivazioni idroponiche. E poi le storie artigiane raccontano a tutti che la provincia è pronta per tornare ad essere la via maestra, il centro vitale di sempre.

È Pisa la protagonista de nuovo appuntamento con Linea Verde Life dalle 12.30 su Rai1. Marcello Masi e Daniela Ferolla, con la partecipazione di Federica De Denaro, disegnano un ritratto inedito di Pisa e dei suoi dintorni, rendendo un doveroso omaggio allo splendore di Piazza dei Miracoli e dei suoi monumenti, ma raccontando al contempo realtà radicate e significative del territorio. È l'occasione per parlare di tecnologia, archeologia industriale, patrimonio verde, biodiversità, tradizione, sport, riqualificazione e valorizzazione; tutto questo accompagnato da un'ampia pagina dedicata al gusto con la ricetta di Federica De Denaro, ispirata dal meglio che stagionalità e gastronomia regionale offrono.

