Linea Bianca oggi sabato 12 marzo alla scoperta di Vipiteno. Le anticipazioni

Linea bianca. Come tutte le settimane, anche oggi, sabato 12 marzo su Rai 1 a partire dalle ore 15.20 appuntamento con Linea Bianca, il programma condotto da Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi che porta i telespettatori alla scoperta delle località di montagna italiane. Quello di oggi sarà un viaggio a Vipiteno, la città più a nord d’Italia, in Trentino Alto Adige. In apertura, escursione a quota 2.192 metri sul livello del mare, in cima al Sasso di Mareta, nelle Alpi dello Stubai, con una guida alpina e Lino Zani, un servizio con immagini molto emozionanti.

A Vipiteno, come racconta il responsabile della sicurezza degli impianti sciistici, a pochi passi dal centro cittadino, l’offerta e le potenzialità sono quelle del comprensorio sciistico di Monte Cavallo, dieci chilometri di pista perfettamente illuminata e innevata, un dislivello di quasi 900 metri, e una discesa con lo slittino unica del suo genere lungo il tracciato più lungo d’Italia. Si guarda anche al futuro e alla sostenibilità, con il primo gatto delle nevi a trazione elettrica, un primato mondiale completamente “made in Italy”, una scelta per cercare di aiutare l'ambiente e iniziare a tracciare quelle che saranno le linee delle prossime scelte della stazione sciistica.

La quarzite argentea, invece, allontana ogni negatività, favorisce il benessere psicofisico, permette di riconnettersi con sé stessi: a Vipiteno si scopre anche questo, i valori di una pietra esclusiva, considerata un vero e proprio unicum nel mondo. Infine nel corso della puntata di oggi di Linea Bianca, un susseguirsi di vite dedicate all’attività agricola e alla cura degli animali, una tecnologia finalizzata a uno sviluppo in armonia con la natura: Karl e Ulli, coppia che lavora insieme da più di 40 anni, presenta la storia del maso “avito” Pretzhof, rimasto in possesso della stessa famiglia per circa duecento anni. Anche nella puntata di oggi, sabato 12 marzo, gli appassionati della montagna sapranno apprezzare la squadra guidata da Massimiliano Ossini.

