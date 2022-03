Rossella Brescia, chi è la ballerina: la malattia cronica, il matrimonio con Roberto Cenci e la relazione con Luciano Mattia Cannito

11 marzo 2022 a

Rossella Brescia è l’ospite di questa sera, venerdì 11 marzo 2022, de I Soliti Ignoti e protagonista della sit-comedy intitolata Il Santone con Neri Marcorè. La ballerina è originaria di Martina Franca, ha 50 anni e si è lanciata nel mondo dello spettacolo vincendo Miss Sorriso Puglia. Poi l'esordio in televisione nello spettacolo Tutti a casa, condotto da Pippo Baudo, in cui faceva la ballerina. Si è divisa tra televisione e teatro ma il successo arriva quando diventa prima ballerina di Buona Domenica su Canale5, poi prendendo parte a una famosa pubblicità per la Tissot. Nel 2004 l'esordio come attrice nella fiction Don Matteo.

Roseslla Brescia da anni convive con una malattia: l’endometriosi. “Capita spesso alle adolescenti di avere un ciclo mestruale molto abbondante e doloroso. Il mio, però, lo era un po’ troppo, e spesso accompagnato da un gonfiore addominale insolito“, diceva la ballerina che già a 16 anni faceva molte ore di danza e, inoltre, seguiva un sano regime alimentare per mantenere una fisicità magra e asciutta. Le visite dal ginecologo si risolvevano con una diagnosi di colite o, addirittura, di appendicite a causa della sintomatologia riportata. "Nessuno, fino ad allora, si era accorto che il mio problema si chiamava endometriosi. L’ho scoperto soltanto qualche anno dopo: mi trovavo a Milano per motivi di lavoro e un attacco ancora più acuto del solito mi ha costretta a precipitarmi in ospedale”, dove le vennero diagnosticate alcune cisti endometriosiche. Segui l'operazione che la fece rinascere. Sette anni dopo il primo intervento, si riformarono le cisti con l’aggiunta di un fibroma, che la costrinsero ad un secondo intervento chirurgico. "So bene che l’endometriosi è cronica, ma non mi lascio abbattere da questo pensiero“ ha raccontato.

La vita privata: la showgirl nel 2000 si è sposata con il regista televisivo Roberto Cenci da cui si è separata dopo quattro anni di matrimonio. Da dieci anni la ballerina è legata con Luciano Mattia Cannito. Si sono conosciuti a teatro durante la Carmen dove la ballerina era protagonista.

