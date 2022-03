Stasera in tv, 11 marzo, c'è Propaganda Live su La7: anticipazioni e ospiti. Il reportage sulla guerra in Ucraina

11 marzo 2022 a

Stasera in tv - 11 marzo 2022 - appuntamento del venerdì con Propaganda Live su La7 dalle ore 21,20. Consueto focus con tanti ospiti e approfondimenti sui più recenti fatti d'attualità con Diego Bianchi e Makkox che continueranno a raccontare la guerra in Ucraina insieme agli ospiti fissi in studio, Marco Damilano, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher e Paolo Celata.

Focus dunque sulla strettissima attualità con il collegamento in diretta dall’Ucraina con Francesca Mannocchi che ci racconterà cosa sta accadendo con le ultime notizie sull’offensiva russa. Da New York sarà in collegamento Garry Kasparov, ex campione di scacchi, scrittore e da sempre oppositore di Putin, una voce con cui discutere del conflitto. Sarà presente inoltre per la prima volta a Propaganda Live l’attore Filippo Timi. Ospite in studio lo scrittore e conduttore Michele Dalai che con la sua squadra di rugby Le Zebre ha portato al sicuro con un pullman 49 profughi dall’Ucraina. Nel corso della serata nuovo monologo di Andrea Pennacchi, mentre ospite musicale sarà il cantante e attore Beppe Barra.

Per il reportage della settimana, Diego Bianchi ha raccolto nel web video e testimonianze sulla guerra, sulla resistenza Ucraina ma anche sulle proteste e le manifestazioni in tutto il mondo, e ne farà un racconto social multimediale, con il supporto di ospiti e collegamenti.

