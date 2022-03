Il Cantante Mascherato, spareggio e maschera d'oro per Caterina Balivo: stasera in tv 11 marzo su Rai1, le anticipazioni

11 marzo 2022 a

a

a

Stasera in tv - venerdì 11 marzo 2022 - quarto dei sei appuntamenti previsti di Rai1 con Il Cantante mascherato (oggi dalle 21.30), lo show condotto da Milly Carlucci. Sono nove le spettacolari maschere rimaste in gara: la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino, il Pesce Rosso, la Medusa, il Pastore Maremmano, Soleluna e il Drago. Durante la terza puntata, il vip celato sotto Pinguino si è ritirato dalla sfida, svelando quindi la sua vera identità: si nascondeva Edoardo Vianello. La maschera, però, resta in gara e al suo interno ci sarà un nuovo volto misterioso.

Milly Carlucci, cosa fanno le due sorelle e chi è il marito

In questa quarta serata, che si aprirà con lo spareggio tra Drago e Pastore Maremmano, una grande novità: la maschera d’oro. Si tratta di una grande possibilità di smascheramento offerta all’investigatrice Caterina Balivo, che nelle scorse puntate ha indovinato i due cantanti nascosti sotto a Pinguino e Aquila. Nel corso della serata le verrà data una sola occasione per svelare l’identità di una delle maschere che perde la sfida: se la indovina, questa verrà immediatamente smascherata senza spareggio, altrimenti sarà automaticamente qualificata per la puntata successiva. Gli altri investigatori sono Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Iva Zanicchi che, insieme al pubblico a casa tramite il voto social, avranno il compito di giudicare le esibizioni dei vip mascherati in gara. Ascoltando le loro performance canore, inoltre, cercheranno di cogliere ogni indizio utile allo smascheramento dell’identità nascosta. Gli investigatori quest’anno hanno anche la possibilità di fare domande ai cantanti mascherati, studiando, così, la loro pronuncia regionale, le frasi, le pause, la gestualità. Ad aiutare nelle indagini, ci penserà il pool investigativo popolare capitanato da Sara Di Vaira nelle vesti di “Capo investigatore”, diventata padrona dei pareri del pubblico. Presenza fissa, quella del vincitore di Ballando con le Stelle Vito Coppola, che accompagnerà con le sue performance alcuni numeri dei protagonisti in gara.

Video su questo argomento Il Cantante Mascherato, eliminata Alba Parietti: era l'Aquila

Le coreografie delle maschere in sfida sono affidate a Simone Di Pasquale con la collaborazione di Matteo Addino. Al termine di ogni puntata, i due concorrenti che hanno ottenuto il punteggio più basso vengono eliminati dalla gara e devono calare la maschera, svelando così a tutti la loro vera identità. Solo pochissimi addetti ai lavori conoscono le reali identità dei concorrenti avvolte nel mistero più assoluto persino nel backstage. Infatti, per poter girare all’interno degli studi durante le prove, o al loro arrivo, i personaggi devono indossare un casco integrale e un mantello nero che li nasconde completamente, accompagnati sempre da una persona di produzione vestita in modo identico. Ai concorrenti, inoltre, è assolutamente vietato parlare con altre persone.

Cristiano Malgioglio, è lui SoleLuna ne Il cantante mascherato? Ha avuto due fidanzati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.