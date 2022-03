Aurora Ruffino, l'attrice di Noi racconta la sua carriera e i film. L'infanzia difficile con la morte della madre e l'arresto del padre. Chi è il fidanzato

11 marzo 2022 a

Consueto appuntamento giornaliero con Oggi è un altro giorno. Nella puntata odierna, venerdì 11 marzo, dopo lo spazio dedicato alla guerra in Ucraina, Serena Bortone tratterà argomenti anche più leggeri. E' il caso dell'intervista all'attrice Aurora Ruffino, protagonista della fiction Rai intitolata Noi, remake di This is us, in onda la domenica sera in prima serata.

Nata a Torino nel 1989, Aurora Ruffino ha un'infanzia molto difficile. Infatti, la madre Fiorinda muore quando la piccola ha solo 5 anni, nel dare alla luce il sesto figlio. Il padre si risposa ma viene in seguito arrestato e condannato a 9 anni di carcere a causa di un'accusa di violenza su minore. L'esordio al cinema arriva nel 2010 con La solitudine dei numeri premi, mentre due anni dopo è Benedetta Ferraris-Costa nella miniserie trasmessa da Rai 1 Questo nostro amore. Nel 2013 è nel cast di Bianca come il latte, rossa come il sangue; mentre nel 2014 è una delle protagoniste della serie Braccialetti Rossi, sempre una produzione Rai. Il 2018 è l'anno di Non dirlo al mio capo e I medici, mentre appunto, adesso, è in onda con la fiction Noi, dove interpreta Rebecca Peirò, una delle protagoniste.

Per quanto riguarda la vita privata, Aurora Ruffino è fidanzata da anni con un francese di nome Maxime.

