Mikhail Khodorkovsky, chi è l'oppositore russo di Putin che ha passato 10 anni in Siberia. Perché è in esilio

11 marzo 2022 a

a

a

Mikhail Khodorkovsky, imprenditore russo esiliato, sarà oggi ospite a Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano di Rai 1 in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Il programma condotto da Serena Bortone, infatti, dà ampio spazio all'attualità della guerra in Ucraina in apertura di trasmissione. Così oggi ci sarà la testimonianza di uno degli uomini più ricchi del mondo, nemico dello zar russo Vladimir Putin.

Prezzo metano record, i gestori: "Costretti a chiudere"

Khodorkovsky, 60 anni, è stato a capo di Yukos, una delle più grandi aziende russe e fra le prime al mondo nel settore petrolifero. Fondatore di Open Russia nel 2001, con l'obiettivo di sostenere le forze democratiche e della società civile, andando contro Putin, viene arrestato nel 2003, anno in cui viene riconosciuto come uomo più ricco del Paese con una fortuna stimata in un valore di 15 miliardi di dollari e classificato al 16esimo posti nella lista dei miliardari di Forbes. Da quel momento sconta dieci anni in carcere con l'accusa di frode fiscale, anche se ha sempre negato. Negli ultimi anni è costretto all'esilio nella città di Londra. Nel 2010 fu condannato per appropriazione indebita e riciclaggio di denaro, estendendo così la sua carcerazione fino al 2017. Ma il suo fu considerato come un processo politico voluto da Putin in persona.

Zelensky pronto a parlare con Putin, Borrell: "Dall'Ue altri 500 milioni di aiuti militari" | Diretta

In un'intervista a Repubblica, dopo due giorni dall'inizio del conflitto, aveva detto: "Putin vuole occupare l'intera Ucraina, distruggere l'esercito, sciogliere il Parlamento, promuovere un cambio di regime e installare un governo fantoccio. Vuole catturare il presidente in carica Volodimir Zelensky per processarlo con un processo farsa o forse direttamente ucciderlo. Il suo progetto è un'occupazione di lunga durata. Ma ha fatto male i conti: l'Ucraina resisterà e la resistenza dell'esercito ucraino è più forte di quanto Putin pensasse. Putin negozierà solo quando gli ucraini saranno schiacciati e messi nell'angolo. Vladimir Putin è un criminale internazionale. Lui e il suo cerchio ristretto sanno che il loro destino è quello di finire alla Corte Internazionale dell'Aja ed essere giudicati per crimini di guerra".

Video su questo argomento Guerra in Ucraina, attacco missilistico a Dnipro | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.