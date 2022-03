Pechino Express, cosa è e come funziona il programma stasera in tv su Sky Uno. Chi sono i concorrenti?

10 marzo 2022 a

Torna questa sera, giovedì 10 marzo, Pechino Express, il programma in onda su Sky Uno alle 21,15. Si tratta di una gara a coppie tra personaggi molto noti lungo un percorso per raggiungere una ambita meta asiatica. Equipaggiati di soli zaini e pochi spiccioli i partecipanti affrontano culture e mondi diversi. L'edizione di quest'anno va in onda sulla tv di Murdoch, dopo otto stagioni trascorse su Rai 2. Alla conduzione, Costantino della Gherardesca.

Quest'anno le dieci coppie dovranno percorrere settemila chilometri tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi, con traguardo a Dubai. I concorrenti si affronteranno in una quotidiana lotta tra loro e con le difficoltà che si presenteranno lungo il cammino. Solo a piedi o in autostop, dovranno percorrere le varie tappe con a disposizione solo uno zaino con una dotazione minima e un euro al giorno in valuta locale. Non una passeggiata, anzi: una prova fisica e psicologica per le dieci coppie che arriveranno al termine del viaggio molto cambiate, rispetto alla partenza. Il tragitto sulla Rotta dei Sultani, che gli spettatori potranno seguire su Sky e NOW a partire questa sera ogni giovedì, sarà ricco di sorprese e colpi di scena: in una puntata lo stesso Costantino sarà concorrente e, rivela, "ero più in forma dieci anni fa (quando partecipò proprio in veste di concorrente, ndr.), e sarà bello per gli spettatori che amano il sadismo".

Ma chi sono le dieci coppie di concorrenti? Ci sono Gli Atletici Alex Schwazer e Bruno Fabbri; Padre e Figlio Ciro e Giovambattista Ferrara; Gli Scenziati Barbascura X e Andrea Boscherini; I Fidanzatini Rita Rusic e Cristiano Di Luzio; Le TikToker Anna Ciati e Giulia Paglianiti; I Pazzeschi Victoria Cabello e Paride Vitale; Gli Sciacalli Fru e Aurora Leone; Italia-Brasile Nikita Pelizon ed Helena Preste; Gli Indipendenti Bugo e Cristian Dondi; Mamma e Figlia Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni. La novità di questa stagione è che le coppie non solo si muoveranno in autostop e affronteranno duri percorsi a piedi, ma dovranno anche attraversare il deserto in dromedario e saliranno su treni, trattori, barche.

