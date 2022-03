Piazzapulita, ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 10 marzo

10 marzo 2022 a

a

a

Come sempre è l'attualità al centro della puntata di Piazzapulita, cavallo di battaglia di La7, programma di approfondimento e di confronto. Stasera, giovedì 10 marzo, ovviamente al centro del dibattito ci sarà l'invasione dell'Ucraina per mano della Russia guidata dal dittatore Vladimir Putin. A partire dalle ore 21.15 grande attenzione alle vicende che nel giro di pochi giorni hanno letteralmente stravolto la storia dell'Europa e del resto del mondo, alle prese con una crisi che continua a sembrare soltanto una fantasia, considerata la sua assurdità.

Stasera in tv giovedì 10 marzo, su Rai 1 penultima puntata di Doc - Nelle tue mani. Le anticipazioni

Come tutti i giovedì, in studio oppure in collegamento, numerosi gli ospiti che si confronteranno nel programma condotto da Corrado Formigli. Annunciata la presenza di Claudio Graziano, generale e gresidente del Comitato militare dell’Unione europea; Roberto Cingolani, ministro della Transizione Ecologica; Nathalie Tocci, politologa e direttrice dell’Istituto Affari Internazionali. Ma ci saranno anche la professoressa Donatella Di Cesare, ordinaria di Filosofia Teoretica all’Università La Sapienza di Roma; il direttore dell'Osservatorio Sicurezza Internazionale dell’Università Luiss, Alessandro Orsini; il consigliere scientifico di Limes, Germano Dottori e i giornalisti Paolo Mieli e Alberto Negri.

La guerra in Ucraina e le conseguenze per l'Italia nella puntata di Dritto e Rovescio

Nel corso del programma si farà il punto sulla guerra e sulle strategie militari di entrambi i paesi, ma si parlerà anche della crisi energetica che sta investendo mezzo mondo, a partire dall'Italia dove il prezzo di gas e gasolio hanno raggiunto livelli impensabili fino a qualche settimana fa. Si parlerà anche dell'emergenza profughi che ha già investito tutto il continente e continuerà a farlo se davvero saranno milioni e milioni le persone che vorranno lasciare il Paese. All’interno del programma un servizio direttamente dall’Ucraina firmato da Alessio Lasta che già nella puntata precedente ha proposto al pubblico immagini e testimonianze da brividi. Ci si soffermerà, inoltre, sullo scontro tra interventisti e pacifisti ma soprattutto sulle conseguenze per l’economia mondiale e l’inasprirsi delle crisi dovute agli scambi commerciali di ogni tipo.

Stasera in tv giovedì 10 marzo, su Canale 5 la penultima puntata del GF Vip: le anticipazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.