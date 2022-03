Stasera in tv giovedì 10 marzo, su Canale 5 la penultima puntata del GF Vip: le anticipazioni

10 marzo 2022 a

Penultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip questa sera, giovedì 10 marzo, su Canale 5. E' la quarantottesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste. Siamo arrivati alla semifinale del programma, che riscuote sempre molto successo anche tra i giovani, che commentano minuto per minuto sui social ciò che avviene nella casa più famosa d'Italia.

Grande Fratello Vip, il televoto spinge Davide Silvestri in finale: eliminate Miriana Trevisan e Soleil Sorge

Anche questa sera ci sarà una doppia eliminazione. Al televoto, ci sono Manila Nazzaro e Barù, e uno dei due dovrà lasciare la casa a un passo dalla finale di settimana prossima. Ma non è finita qui: anche qualcun altro dovrà lasciare il gioco. Con un televoto flash un altro vippone vedrà sfumare il sogno della vittoria di questa edizione del Gf Vip.

Per qualcuno che va, qualche altro che resta: sarà eletto stasera il quarto finalista. Il prescelto dal pubblico si unisce a Delia Duran, Lulù Selassiè e Davide Silvestri che si sono già guadagnati un posto per la finale di lunedì 14 marzo. Infine, farà il suo ingresso in studio Soleil Sorge, eliminata dal gioco nel corso dell'ultima puntata e tra i protagonisti indiscussi della sesta edizione del GF Vip per via del triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran. Appuntamento dunque alle 21,20, al termine di Striscia La Notizia, su Canale 5: i fuochi d'artificio non mancheranno nemmeno questa sera.

