Stasera in tv giovedì 10 marzo, su Rai 1 penultima puntata di Doc - Nelle tue mani. Le anticipazioni

Arriva alle battute finali Doc - Nelle tue mani. Stasera, giovedì 10 marzo, su Rai 1 alle 21,25 spazio al penultimo appuntamento dell'amata fiction con protagonista Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti. Oltre a lui, ad indossare il camice ci saranno anche Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon , Alice Arcuri e Sara Lazzaro. La fiction, come noto, è tratta dalla storia vera del dottore Pierdante Piccioni, che a causa di un incidente ha perso 12 anni della sua memoria.

Nel primo episodio dal titolo Così lontani, così vicini, mentre i medici sono impegnati a risolvere il delicato caso di un ragazzo sordocieco, Cecilia (Alice Arcuri) fa a Doc un’offerta inaspettata, scatenando la gelosia di Agnese (Sara Lazzaro) e di Giulia (Matilde Gioli). Nel frattempo, Riccardo (Pierpaolo Spollon) scopre una cosa su Doc che lo mette profondamente in crisi. Gabriel (Alberto Malanchino) fa una proposta shock a Elisa (Simona Tabasco), mettendola davanti a una scelta difficile. Il ricovero della figlia di Teresa (Elisa Di Eusanio) costringe la donna a ripensare se costruirsi una nuova famiglia sia davvero quello che vuole.

Nel secondo episodio intitolato Senza nome, Giulia è costretta alla resa dei conti con la sua ingombrante madre, quando il compagno di lei viene ricoverato in preda a una sindrome inspiegabile. Proprio quando Doc sembra in procinto di tornare primario, Cecilia scopre qualcosa di compromettente sul suo conto. Intanto, il caso di una giovane paziente con una malattia senza nome spinge Riccardo al suo limite, costringendolo a rimettere in discussione la sua stessa vocazione di medico.

