Cristiana Ciacci, chi è la figlia di Little Tony: la malattia e il rapporto con il padre. Ha cinque figli nati da tre matrimoni

10 marzo 2022 a

a

a

A Oggi è un altro giorno, nella puntata odierna - giovedì 10 marzo - ci sarà anche Cristiana Ciacci. La figlia dell’indimenticabile Little Tony sarà ospite del salotto pomeridiano di Rai 1, in onda dalle 14 alle 16 dal lunedì al venerdì condotto da Serena Bortone.

L'Eredità, chi è Alessio il campione dei record sulla scia di Massimo Cannoletta

Nata nel 1974, Cristiana Ciacci è l’unica figlia di Little Tony, all'anagrafe Antonio Cianci. Da sempre appassionata di musica, non è riuscita ad intraprendere totalmente questa professione a causa di una malattia. Cristiana, infatti, ha sofferto di anoressia per diverso tempo, ma il padre non ha mai accettato la sua malattia e in una vecchia intervista la figlia aveva detto che "lui non la concepiva" come tale, "per lui il male era ciò che ti colpisce nel fisico, non che ti esplode nell'anima". I rapporti con il padre non sono stati idilliaci e i due si erano anche allontanati, fino alla morte della madre nel 1993 a causa di un tumore alle ossa. Malattia questa che le ha portato via anche il padre nel 2013.

Spunta la data delle "nozze non nozze" tra Berlusconi e Fascina. Invitati e indiscrezioni

Dopo la morte del padre, Cristiana ha dato vita alla Little Tony Family, con due ballerine e con il musicista Angelo Petriccetti, storico collaboratore dell'autore di Cuore matto. “Nasce per volontà di Little Tony - si legge nel sito della Little Tony Family - Prima di lasciarci ha espressamente chiesto di continuare a portare avanti il suo patrimonio musicale, continuando a far vivere le sue canzoni che tanto ha amato e che il pubblico ama ancora”. In seguito Cristiana ha anche scritto un libro Mio padre Little Tony. Lato vita privata, ha cinque figli avuti da tre matrimoni differenti.

Massimo Popolizio, chi è: l'attore, regista e doppiatore di Lord Voldemort è sposato con l'attrice Gaia Aprea

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.