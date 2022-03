Matrimonio a prima vista 2022, l'anticipazione delle scelta finale: tutte e tre le coppie dicono sì

09 marzo 2022 a

Un incredibile finale sarà quello di Matrimonio a prima vista Italia 2022, il format arrivato all'ottava edizione e nato come un vero e proprio esperimento sociale in cui sei single accettano di sposarsi con uno sconosciuto che incontreranno solo nel giorno delle nozze. Quelle che poi diventeranno tre coppie avranno cinque settimane di tempo, tra viaggio di nozze e convivenza, per capire se l'abbinamento è giusto e può essere il preludio di una vera relazione oppure se divorziare perché è stato tutto un errore. Ma mentre oggi - 9 marzo 2022 - su Real Time va in onda la quinta delle nove puntate previste, su Discovery+ è andata in onda la scelta dei sei protagonisti.

L'anticipazione è di quelle succose perché le tre coppie formate da Cristina e Matteo, Giorgia e Gianluca e Giorgia e Antonio, hanno tutte detto sì. Martina e Cristina erano partiti bene poi sembrava ci fosse qualche problema e invece il finale è stato positivo con un bel sì in armonia. La coppia formata da Antonio e Giorgia sembrava destinata alla separazione dopo un impatto iniziale piuttosto negativo. Ma la volontà di impegnarsi (e la spinta delle rispettive famiglie) ha prevalso. Gianluca e Giorgia pure hanno deciso di rimanere sposati con tanto di sorpresa nella comunicazione di restare sposati (Giorgia ha fatto finta di scappare). Sorprese che non dovrebbero mancare anche nella puntata successiva quella dei sei mesi dopo.

Una gran bella soddisfazione per i tre esperti Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto. Infatti solo in un'altra edizione, la seconda, le tre coppie avevano confermato il matrimonio (per poi però separarsi successivamente tutte e tre).

