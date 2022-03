L'Eredità, chi è Alessio il campione dei record sulla scia di Massimo Cannoletta

09 marzo 2022 a

Alessio è il pluricampione che in questo 2022 sta caratterizzando L'Eredità, il quiz-game in onda ogni giorno su Rai1 e condotto da Flavio Insinna. Giovanissimo, ha appena 18 anni, Alessio è uno studente del liceo linguistico Kant di Roma. e partecipa alla trasmissione della rete ammiraglia Rai da quasi un mese: il 14 febbraio ha infatti vinto la sua prima puntata. Da quel giorno ha sempre centrato la qualificazione al triello, laureandosi 11 volte campione in 22 puntate in cui ha partecipando e riuscendo a vincere in totale 35mila euro (in gettoni d'oro) frutto di due successi alla Ghigliottina (uno il 27 febbraio e l'altro ieri 8 marzo).

E il pubblico sta seguendo con interesse e partecipazione il percorso di Alessio. Il ragazzo ha mostrato grande cultura e di saper tenere la pressione in una situazione - quella di giovane ospite di un programma televisivo - per niente facile per chi è fuori dal mondo dello spettacolo. Il programma, come detto, riscuote sempre successo ma quando si rilevano tali personalità l’interesse non può che aumentare.

E chissà che Alessio non possa proseguire il suo percorso sulle orme di tanti altri campioni che hanno fatto la storia de L'Eredità. Su tutti Massimo Cannoletta, l'uomo dei record: nel 2020 il divulgatore riuscì a partecipare a 51 puntate laureandosi campione 32 volte e vincendo otto volte alla Ghigliottina per un bottino totale di 280mila euro. Significativo anche il percorso dell'affascinante Martina Crocchia, nella primavera 2021, capace di inanellare 20 partecipazioni e 10 titoli di campionessa ma anche di portarsi a casa un bottino di 158mila euro.

