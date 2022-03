Stasera in tv mercoledì 9 marzo, su Rai 3 Chi l'ha visto? La storia di Chiara e le anticipazioni

09 marzo 2022 a

Stasera in tv, mercoledì 9 marzo, su Rai 3 classico appuntamento con Chi l'ha visto, il programma condotto da Federica Sciarelli che si addentra nei misteri più noti della cronaca nera e cerca di aiutare a risolvere gialli e a ritrovare persone che sono scomparse senza alcun motivo oppure senza lasciare indicazioni alla propria famiglia. Inizio a partire dalle 21.20.

Diamo uno sguardo alle anticipazioni della puntata di questa sera. Federica Sciarelli racconta la storia di Chiara, una donna presa a cinghiate e a pugni dal proprio fidanzato. Dopo l'ennesimo omicidio nel giorno della Festa della Donna (in Calabria un uomo ha sparato nel petto della moglie), è Chiara stessa a svelare che all'inizio il suo fidanzato era "sensibile e dolce, mi lavava i capelli... poi è diventato geloso e peggiorava sempre di più”. Un film purtroppo già visto migliaia e migliaia di volte. La diciannovenne spiega perché non riusciva a fuggire da questo amore violento e malato.

Proseguono gli appelli dall’Ucraina. Dopo la richiesta di aiuto di nonna Zoriana, è stata trovata una casa dove può stare con i nipoti. Anche in questo caso una storia che sembra destinata ad essere replicata migliaia di volte nei prossimi mesi, visto che dall'Ucraina sono attese intere famiglie di profughi. Quanti ne arriveranno nel nostro Paese? E dopo una prima accoglienza d'emergenza, dove potranno essere sistemati? Domande che ormai sono diventate virali mentre in Ucraina infuria la battaglia tra l'esercito nazionale e quello russo, protagonista di una ignobile aggressione. Ovviamente come in ogni puntata, non mancheranno gli appelli delle famiglie che hanno visto all'improvviso un proprio caro sparire nel nulla. Appelli che verranno rilanciati oltre che pubblicati sul sito della trasmissione dove aumentano di giorno in giorno. Spesso e volentieri Chi l'ha visto? è stata decisiva per rintracciare chi aveva fatto perdere le proprie tracce a causa di problemi oppure semplicemente perché lo voleva.

