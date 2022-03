Speciale Porta a Porta stasera mercoledì 9 marzo su Rai 1. Le anticipazioni

09 marzo 2022 a

Stasera in tv, mercoledì 9 marzo, su Rai 1 Speciale Porta a Porta dedicato alla tragedia in Ucraina. Collegamento in diretta a partire dalle ore 21.25 con il salotto di Bruno Vespa, puntata in collaborazione con il Tg1. Sono previsti collegamenti con gli inviati dal fronte e dai confini che faranno il punto della situazione e racconteranno le drammatiche storie di donne e di bambini in fuga dal paese invaso dall'esercito di Vladimir Putin. In studio e in collegamento analisti, direttori di giornali, protagonisti della politica e dell’economia. Una puntata preparata con molta attenzione, che cercherà di ricostruire quanto è accaduto negli ultimi anni, quali sono le motivazioni che hanno innescato la guerra e cosa ci dobbiamo aspettare nel prossimo futuro.

Non è soltanto l'Ucraina a pagare il prezzo dell'invasione. Le economie di tutto il mondo ne stanno risentendo in maniera drastica. Aumentati notevolmente i prezzi di carburanti e gas ed è facile immaginare che il fenomeno si rifletterà sul costo di tutti i beni, compresi quelli di prima necessità, fenomeno che sta già avvenendo. L'Italia, inoltre, rischia di pagare a caro anche le ritorsioni che saranno decise dalla Russia.

E' sempre più probabile che Mosca vieterà l'importazione di alcuni prodotti e probabilmente nel pacchetto ci rientreranno quelli alimentari. Il nostro Paese esporta nel mercato russo oltre 500 milioni di euro di merci alimentari, in particolare caffè, vino, olio e pasta. Una eventuale chiusura metterebbe in difficoltà numerose aziende che dovranno fare i conti come sono costrette a fare in questa fase le famiglie che si sono viste recapitare bollette molto elevate sia per il consumo di gas che di elettricità. Anche questi temi economici saranno al centro della puntata Speciale Porta a Porta, in programma questa sera sulla principale rete della televisione di Stato, come del resto avviene ormai da anni.

