Stasera in tv 9 marzo su Italia1 ci sono Le Iene: gli ospiti, i servizi sull'Ucraina e lo scherzo

09 marzo 2022 a

a

a

Stasera in tv - mercoledì 9 marzo 2022 - si Italia1 nuovo appuntamento con Le Iene (dalle ore 21.20). Continua dunque il nuovo corso del programma ideato da Davide Parenti che ha scelto Teo Mammuccari e Belen Rodriguez alla conduzione. Come ogni settimana, i due conduttori sono affiancati dai giovani comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Gli ospiti di stasera: Anna Safroncik, Carolina Crescentini e Dargen D’amico. Poi Enrico Brignano e Michele Bravi.

Un'ora sola vi vorrei booster edition, il meglio di Enrico Brignano

Tra i servizi in onda oggi ci sarà un reportage di Ismaele La Vardera. La iena racconterà la catena di aiuti umanitari con lo scopo di aiutare il popolo ucraino colpito dalla guerra. Cominciata giovedì scorso tramite degli appelli sui social network, la gara di solidarietà ha preso vita nel giro di pochissime ore e le risposte, giunte da ogni parte d’Italia, sono state numerosissime. La trasmissione di Italia1 si è così immediatamente attivata e, dopo aver raccolto tutte le informazioni e i permessi utili, ha organizzato gli spostamenti. Nel servizio le immagini della carovana lunga 100 metri, formata da sei tir e due pullman, che ha percorso 3870 km e attraversato la Slovenia, l’Ungheria e la Romania, per arrivare in Ucraina. Lì, il convoglio umanitario scortato dai soldati è arrivato a Cernivtsi, una cittadina a 40 km da Kiev. Nel video anche il viaggio di ritorno, che, come racconta l’inviato, “sarà ancora più sorprendente dell’andata: i due pullman partiti carichi di beni tornano indietro pieni di vita…” I rifugiati sono attualmente ospiti della Comunità di Santa Fede di Cavagnolo (Torino).

Allarme Coldiretti su embargo Russia: "Rischia il Made in Italy. Possibile danno da 670 milioni"

Giulio Golia invece intervisterà Yulia, la donna di 31 anni scappata dall’Ucraina lo scorso 24 febbraio, al nono mese di gravidanza. Con la primogenita di 8 anni ha viaggiato sola e raggiunto l’hinterland milanese dove vive sua madre, poi, nell’ospedale di Rho, pochi giorni dopo, ha dato alla luce Nikole, la bimba che portava in grembo. Il suo compagno e papà delle bimbe è rimasto a Ternopil, città situata a Ovest del Paese ucraino, richiamato dall’esercito. Nel servizio di Gaston Zama una raccolta di dichiarazioni di alcuni “complottisti della guerra”. Commentando i telegiornali insieme all’autore, i tre esprimono opinioni riguardo a quanto sta succedendo in Ucraina. Per loro anche il conflitto sovietico sarebbe una finzione, voluta dai “poteri forti”, con lo scopo di terrorizzare e rendere schiavi tutti. Spazio nel finale anche a una parte ludica: lo scherzo ad Alessandra Mussolini e l'intervista singola al rapper Bresh.

Matrimonio a prima vista, le anticipazioni: l'intimità tra le coppie non decolla

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.