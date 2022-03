Stasera in tv mercoledì 9 marzo, Un'ora sola vi vorrei: il meglio di Enrico Brignano

09 marzo 2022 a

Anche stasera in tv, mercoledì 9 marzo, su Rai 2 appuntamento con Enrico Brignano. Secondo e ultimo appuntamento con il meglio del comico e cabarettista. La seconda rete della televisione di Stato propone Un’ora sola vi vorrei - Booster Edition. A partire dalle ore 21.20, andrà in onda la seconda puntata antologica con alcuni dei momenti più divertenti delle quattro stagioni di Un’ora sola vi vorrei e alcuni degli ospiti che si sono esibiti insieme al comico romano. Un’ulteriore iniezione di umorismo, leggerezza, canzoni e momenti di riflessione alla sua maniera dissacrante e ironica, in una fase molto complessa come quella che sta vivendo il Paese, ancora alle prese con la pandemia da Covid 19 e con le preoccupazioni legate alla guerra tra Ucraina e Russia.

Il programma condotto da Enrico Brignano è l'occasione per concedersi una risata e rilassarsi per una sera, sempre senza fare a meno dell'ironia che è uno dei cavalli di battaglia dello showman. Come da format, anche questa sera la durata dello show sarà sempre di 60 minuti: un concentrato di risate, ma anche di racconti mai banali, di satira di costume per ridere e riflettere insieme. Oltre ai compagni di avventura storici, ci saranno i comici Alessandro Betti e Marta Zoboli. E Flora Canto per il siparietto finale di casa Brignano, sulla scia di Casa Vianello che ha tenuto compagnia per anni a milioni e milioni di italiani.

Un’ulteriore dose di risate e leggerezza in un momento in cui se ne sente davvero il bisogno. Poi su Un'ora sola vi vorrei calerà il sipario, almeno fino alla prossima stagione televisiva. Per ora non si sa se lo show verrà nuovamente confermato, ma è altamente probabile visto che piace ai telespettatori ed è gradito anche dalla critica, in un mondo, quello dei programmi televisivi, ormai pieno di talk show per lo più all'insegna della polemica.

