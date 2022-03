Enzo Iachetti, tutte le relazioni dopo il matrimonio e la storica coppia con Ezio Greggio

09 marzo 2022 a

Enzo Iachetti è tornato in teatro, insieme a Vittoria Belvedere, con lo spettacolo Bloccati dalla neve. Sarà lo spunto per parlare della sua carriera ma anche della vita privata a Oggi è un altro giorno di cui è ospite mercoledì 9 marzo 2022 insieme proprio all'attrice calabrese.

Iacchetti, originario Castelleone in provincia di Cremona, in Lombardia, 69 anni, dal 1994 fa parte della famiglia di Striscia la notizia, diventandone uno dei volti storici del programma affiancando prevalentemente Greggio. Cresciuto nel Derby Club di Milano, la svolta nel 1990 con le ospitate al Maurizio Costanzo Show. Con Natalia Estrada ha fatto anche una sit-com di successo dal titolo Il mammo, mentre nel 2009 debutta come cantante con il disco Chiedo scusa al signor Gaber, disco di cover di canzoni di Giorgio Gaber. Sposato con Roberta - insieme hanno avuto Martino nel 1986, unico figlio del comico - dopo la fine del matrimonio Iacchetti si è legato per diversi anni con l'ex velina Maddalena Corvaglia (28 anni più giovane), poi la relazione con la pittrice Tania Peli, quella con Rosi Zamboni (ex gieffina) mentre ora si è definito single dopo che il flirt con Soleil Sorge non è mai stato confermato.

Storica invece sul lavoro la coppia con Ezio Greggio. Per loro presto potrebbe esserci una nuova sfida professionale, ancora una volta insieme. “Mi ha chiesto di mettere in piedi una cosa teatrale, anche se lui non ha idea di che impegno ci voglia, il teatro è molto faticoso. Vorrebbe fare un tour mondiale, ci sono tanti italiani che ci seguono anche dall’estero” racconta Iacchetti, raccontando la proposta ricevuta da Greggio. Un vero e proprio tour mondiale che apre la via ad una nuova avventura dei due comici e conduttori italiani più stimati di sempre.

