Vittoria Belvedere, le molestie e la malattia: l'amore per Vasco Valerio e i tre figli

Vittoria Belvedere è tornata in teatro, insieme ad Enzo Iacchetti, con lo spettacolo Bloccati dalla neve. Sarà lo spunto per parlare della sua carriera ma anche della vita privata a Oggi è un altro giorno di cui è ospite mercoledì 9 marzo 2022. L'attrice, originaria di Vibo Valentia, 49 anni, ha preso parte a numerosi film e fiction di successo nel corso della sua carriera.

In una precedente ospitata proprio nella trasmissione di Serena Bortone aveva raccontato di aver subito delle violenze a lavoro: "E' capitato con un produttore con cui avevo fatto già il film, quindi le molestie non sono arrivate per ottenere il ruolo, perché avevo ottenuto il ruolo e avevo fatto il film. Mi è stato comunque detto che per continuare a venire a Roma e per far parte di questo mondo dovevo avere un amico che mi aiutasse economicamente, mi sosteneva in qualsiasi cosa di cui io avessi bisogno. Allora, non essendo ancora stabile a Roma, gli dissi: ‘Va bene quando sarò a Roma ti chiamerò, grazie della sua proposta’. E' stato discreto ma comunque pungente. Ovviamente non l’ho più visto né sentito”. Poi un secondo episodio: "Il secondo produttore, invece, per fare un provino con una scusa banalissima una sera mi disse andiamo a bere una cosa così ti parlo del ruolo, così domani quando andrai a fare il provino avrai più informazioni per sostenere il personaggio - ha raccontato sempre dalla Bortone - però ho dimenticato il copione in ufficio, vieni, saliamo un attimo, ma per me non c’era malizia. Poi non prese il copione, ma il divano e mi gettò appunto sul questo divano”.

Per quanto riguarda la vita privata, Vittoria Belvedere è sposata dal 12 giugno 1999 con Vasco Valerio, organizzatore di eventi. La coppia ha tre figli: due maschi, Lorenzo e Niccolò, e una femmina, Emma. L'attrice deve convivere con una malattia, il morbo di Basedow, per il quale le erano state sconsigliate altre gravidanze dopo la prima e ha dovuto sostenere anche un'operazione d'urgenza.

