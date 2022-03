Matrimonio a prima vista 2022, le anticipazioni: l'intimità tra le coppie non decolla. Stasera in tv 9 marzo su Real Time

09 marzo 2022 a

Stasera in tv, mercoledì 9 marzo 2022, quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia - il forma arriva all'ottava edizione nato come un vero e proprio esperimento sociale in cui sei single accettano di sposarsi con uno sconosciuto che incontreranno solo nel giorno delle nozze. Quelle che poi diventeranno tre coppie avranno un mese di tempo, tra viaggio di nozze e convivenza, per capire se l'abbinamento è giusto e può essere il preludio di una vera relazione oppure se divorziare perché è stato tutto un errore. L'episodio di oggi - dalle 21.20 su Real Time - è intitolato La convivenza.

Matrimonio a prima vista 8, chi sono le tre coppie: i concorrenti

La coppia tra Cristina e Mattia, lei libero professionista e lui personal trainer, sembra funzionare dopo un inizio complicato: lui vuole una famiglia, lei non è mai riuscita a impegnarsi sentimentalmente. La conoscenza sta procedendo bene e con il passare dei giorni il tempo trascorso insieme sta dando i suoi frutti anche se tra di loro ancora non c'è stata intimità. Tuttavia i due sembrano essere reciprocamente interessati, anche se Mattia non ha voluto spingere da quel punto di vista, mettendo il sesso non in alto nelle priorità.

Quella formata da Giorgia e Gianluca, caratterialmente opposti, sin dal pranzo nuziale si sono approcciati con dubbi e rimostranze non indifferenti, che continuano a pesare sull’evoluzione della loro storia. Lui si è dimostrato affettuoso nei suoi confronti, anche se dopo il viaggio di nozze hanno preso un periodo separati per sistemare alcune cose personali. Sembra essere Giorgia sempre un po’ frenata e restia a entrare nel “mondo” del marito. L'altra coppia è quella formata da Giorgia e Antonio. Pur essendo gli unici a essere partiti con lo spirito giusto e un’affinità evidente, giorno dopo giorno si fa sempre più definita l’ipotesi che tra loro possa nascere solo una bella amicizia. Questo non piace ad Antonio, che invece vorrebbe altro e ha pure discusso con la moglie su questo argomento. In questo caso lo sposo spinge per avere intimità, mentre sua moglie non si sente ancora pronta. Eppure i due sembrano avere intesa e stare bene insieme.

