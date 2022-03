Andrea Pucci, chi è il comico tifoso dell'Inter. Fidanzato con Priscilla Prado, ha avuto una figlia dalla ex moglie

08 marzo 2022 a

A Stasera tutto è possibile, nella puntata di questa sera martedì 8 marzo, ci sarà anche il comico Andrea Baccani, in arte Pucci. Nato a Milano il 23 agosto 1965, è un cabarettista, monologhista, presentatore ed animatore delle notti milanesi. Come scrive sul suo sito, è un "attento osservatore della quotidianità, ama dialogare e scontrarsi con il pubblico improvvisando situazioni grottesche".

La sua carriera televisiva inizia nel 1994, quando vince la trasmissione di Canale 5 La sai l'ultima. In precedenza, aveva lavorato presso la tabaccheria di famiglia e come gioielliere. Dopo la vittoria a La sai l'ultima diventa un ospite fisso della stessa trasmissione. Nel 1995/1996 partecipa a Sotto a chi tocca nel ruolo di cabarettista, mentre nel 1998/1999 interviene come attore comico a Scherzi a parte. L'anno successivo è ospite fisso a La sai l'ultima, mentre nel 2002 è uno degli inviati de Le Iene. I due anni successivi, invece, è a Quelli che il calcio. Nel 2005 arriva l’esordio a Colorado, dove diventa uno dei comici di spicco della trasmissione.

Da sempre tifoso dell'Inter, ha una figlia avuta dalla ex moglie. Attualmente è fidanzato con una consulente di stile e di immagine brasiliana, Priscilla Prado. Lei, nata nel 1984, ha due figli gemelli.

