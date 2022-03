Stasera in tv martedì 8 marzo su La7 DiMartedì: anticipazioni e ospiti di Giovanni Floris

08 marzo 2022 a

a

a

Stasera 8 marzo, in tv, su La7 uno dei programmi più importanti della rete. Come accade ormai da anni, andrà in onda DiMartedì, la trasmissione condotta da Giovanni Floris che si occupa di attualità, in particolare di politica, di economia, di cronaca e di costume. Dopo una lunga scorpacciata di puntate dedicate al Covid 19, la pandemia che ha sconvolto il mondo e ucciso milioni di persone, ovviamente l'argomento principale di DiMartedì è diventato la guerra tra Ucraina e Russia. Già nelle passate settimane sono state diverse le analisi e le prese di posizione dei numerosi e autorevoli ospiti che prendono posto nel salotto di Floris.

La guerra tra Ucraina e Russia può mettere in ginocchio anche l'Italia?

Sarà così anche nel programma di stasera, martedì 8 marzo. Il conduttore e i suoi ospiti cercheranno di fare il punto sull'andamento del conflitto, ma anche sulle conseguenze che stanno investendo tutto il mondo o comunque buona parte dello stesso. Alla catastrofe del popolo colpito dalle bombe russe, si aggiunge quella economica che condizionerà la vita dei prossimi anni di diversi Paesi. La crisi energetica detterà le scelte politiche che come sempre si rifletteranno sui cittadini e che potrebbero essere pagate a caro prezzo dall'ambiente.

La corsa alle nuove energie per cercare di affrancarsi dalla Russia

Durante la puntata di stasera si parlerà nuovamente anche della pandemia, facendo il punto della situazione e pure in questo caso cercando di comprendere cosa ci riserverà il futuro. Come sempre non mancheranno i sondaggi curati da Nando Pagnoncelli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.