Stasera in tv martedì 8 marzo: Cartabianca e la guerra. Anticipazioni e ospiti

Ovviamente è la guerra l'argomento della puntata di Cartabianca, stasera in tv, martedì 8 marzo, festa della donna. Su Rai 3 a partire dalle 21.20, il programma condotto da Bianca Berlinguer tornerà a occuparsi, con ospiti d'eccezione e collegamenti dall'Ucraina invasa dalla Russia, del conflitto che sta sconvolgendo il mondo e causando soltanto, morti, feriti, profughi, distruzione e povertà. Ogni giorno la situazione è più complessa. L'esercito di Vladimir Putin continua ad attaccare i territori e le città, ma gli ucraini non si arrendono e rispondono al fuoco, nonostante l'inferiorità militare. Sono migliaia i cittadini che hanno risposto alla richiesta di iniziare a combattere in nome della libertà. Una resistenza che Putin non aveva nemmeno lontanamente ipotizzato e con cui ora deve fare i conti.

Difficile prevedere gli sviluppi delle prossime settimane. Una cosa è certa: il conflitto si riflette negativamente su tutto il mondo, sia dal punto di vista economico, che da quello culturale. L'aumento del gas e del petrolio stanno condizionando la vita di famiglie e imprese. I Paesi sono costretti a decise svolte per quanto riguarda le politiche energetiche per non dipendere dalla Russia. La condizione dell'Italia è molto particolare, visto che il 40% del gas importato arriva proprio dal Paese guidato da Vladimir Putin. Il governo di Mario Draghi sta stilando un piano per cercare di affrancarsi prima possibile dagli invasori dell'Ucraina, ma non è una cosa semplice.

La guerra tra Ucraina e Russia può mettere in ginocchio anche l'Italia?

Come tutte le settimane, gli ospiti di Cartabianca vengono annunciati via social poco prima dell'inizio del programma. Questa sera saranno (in aggiornamento).

