Stasera martedì 8 marzo Fuori dal Coro: la guerra tra Russia e Ucraina

Come tutte le settimane, anche stasera, martedì 8 marzo, su Rete 4 dalle ore 21.20 spazio a Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e attualità condotto da Mario Giordano. Ovviamente ampio spazio all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e al dramma che sta vivendo la popolazione: morti, feriti e profughi. Ogni giorno la situazione si fa sempre più complessa. Ormai mancano tutti i beni di prima necessità e si moltiplicano le città sotto assedio da parte dei militari di Vladimir Putin.

Fino a che punto vuole spingersi il premier della Russia? E davvero si sta rischiando la terza guerra mondiale? Fuori dal Coro e i numerosi e autorevoli ospiti in studio, grazie ai collegamenti con gli inviati sul territorio di guerra e con la popolazione delle città sotto assedio, cercheranno di capire quali sono le condizioni attuali e quali possono essere i prossimi sviluppi. L'Unione Europea, gli Stati Uniti e la stragrande maggioranza dei Paesi di tutto il mondo hanno condannato le folli scelte militari di Vladimir Putin e stanno facendo molto per cercare di aiutare l'Ucraina e la sua popolazione, letteralmente stremata.

Ampio spazio della trasmissione sarà dedicato anche alle conseguenze economiche della guerra e, in particolare, a un’inchiesta sul ritardo nello sfruttamento del gas italiano e alle possibili soluzioni alternative all’import dalla Russia. Negli ultimi trent'anni le scelte energetiche del nostro Paese sono state a senso unico e attualmente l'Italia dal punto di vista energetico è condizionata dal rapporto con la Russia. Il governo guidato da Mario Draghi sta cercando di costruire un piano che consenta all'Italia di affrancarsi velocemente, ma secondo le stime occorreranno almeno tra i 24 e i 30 mesi per cercare di rinunciare alle forniture russe. Un tempo non indifferente. Se Putin decidesse di chiudere i rubinetti, i cittadini italiani sarebbero costretti a drammatici sacrifici.

