Ruth Bader Ginsburg, chi è: la storia vera stasera, martedì 8 marzo, in tv su Rai 1 nel film Una giusta causa

Nella giornata internazionale della donna, martedì 8 marzo, Rai 1 dedica la prima serata alla storia vera di Ruth Bader Ginsburg. Stasera, alle 21,25, andrà infatti in onda il film Una giusta causa, con Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux e Sam Waterson. Nata a New York il 15 marzo 1933, è a oggi una delle sole cinque donne che abbiano mai fatto parte della Corte Suprema, assieme a Sandra Day O'Connor (prima donna, ritiratasi nel 2006), Sonia Sotomayor, Elena Kagan e Amy Coney Barrett (tutte e tre in carica).

Nel 1955, Ruth Bader Ginsburg fu una delle prime donne ad essere ammesse alla facoltà di giurisprudenza della prestigiosa università di Harvard. Nonostante un’altra laurea alla Columbia, però, le fu impossibile trovare lavoro negli studi legali, rifiutata soltanto per essere una donna. Sostenuta dall’avvocato progressista Dorothy Kenyon, Ruth aprì un processo per discriminazione di genere riuscendo a vincerlo e creando un precedente nella storia legale americana.

Nel 1980 è stata nominata dal presidente Jimmy Carter come giudice della Corte d'appello degli Stati Uniti d'America per il Distretto della Columbia, dove lavorò fino alla sua nomina presso la Corte suprema degli Stati Uniti d'America nel 1993. Nominata da Bill Clinton, fu confermata dal Senato con 96 voti a favore e 3 contrari. Ruth Bader Ginsburg si è occupata per quasi tutta la sua carriera dei diritti delle donne, promuovendo l'uguaglianza di genere. Nel 2009 fu inserita da Forbes fra le 100 donne più potenti. Il 18 settembre 2020 è morta a causa di un cancro metastatico al pancreas, all'età di 87 anni.

