Carolina Crescentini, gli esordi con Notte prima degli esami - Oggi e Boris. Il marito è il cantante Motta

Ospite della puntata odierna, martedì 8 marzo, di Oggi è un altro giorno, Carolina Crescentini racconterà a Serena Bortone la sua carriera da attrice a pochi giorni dall'uscita del nuovo film Non ci resta che il crimine. Ma al centro del dibattito potrebbe esserci anche il tema amoroso, visto che l'attrice è sposata con il cantante Motta.

Nata a Roma nel 1980, Carolina Crescentini si diploma nel 2006 al Centro sperimentale di cinematografia. Inizia la carriera di attrice con piccoli ruoli in teatro, cinema e televisione, esordendo sul grande schermo con il film H2Odio. Nel 2007 è la protagonista di Notte prima degli esami - Oggi di Fausto Brizzi, in cui interpreta Azzurra, accanto a Nicolas Vaporidis. E' anche nel cast di Boris, la sitcom diretta da Luca Vendruscolo, dove interpreta Corinna. Nel 2008 ritorna sul grande schermo con i film Parlami d'amore, ricevendo una candidatura come miglior attrice non protagonista ai David di Donatello. Di recente ha preso parte alla fiction Rai I bastardi di Pizzofalcone, interpretando il procuratore Laura Piras, e al film Non ci resta che il crimine.

Lato vita privata, come detto, Crescentini è sposata con il cantante Motta. I due, fidanzati dal 2017, sono convolati a nozze nel 2019. In una vecchia intervista proprio a Oggi è un altro giorno, la Crescentini aveva detto: "Lui ci ha messo un mese a chiamarmi e subito io ero diffidente. Poi mi ha conquistato con la sua sensibilità e curiosità". E ancora: "Facciamo i salti mortali per vederci: se sto a Napoli e lui è in tour, io finisco sul set, prendo il runner più spericolato per arrivare in stazione, vedo il concerto di Francesco e riparto all’alba. Una povera psicopatica, ma è l’unico modo per esserci. Io non me la voglio perdere la mia vita”.

