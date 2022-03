Lino Banfi, incontro con Papa Francesco. I 60 anni di matrimonio con Lucia: con la malattia "non ci godiamo gli ultimi anni"

08 marzo 2022 a

A Oggi è un altro giorno, nella puntata odierna, martedì 8 marzo, ci sarà anche il grande Lino Banfi. All'anagrafe Pasquale Zagaria, l'attore pugliese nato nel 1936 sarà ospite di Serena Bortone per raccontare il suo amore con Lucia, la moglie malata di Alzheimer con la quale è sposato da 60 anni, e il suo recente incontro con Papa Francesco per parlare della pace in Ucraina.

Il primo marzo, Lino Banfi e Lucia Lagrasta hanno festeggiato i sessant'anni di matrimonio. I due, fidanzati da dieci anni, hanno avuto due figli: Walter e Rosanna. Ma gli ultimi anni hanno portato delle difficoltà. Lucia, infatti, è malata, e a Domenica In, a dicembre 2021, Banfi aveva detto che "non ci stiamo affatto godendo questi ultimi anni. Avremmo voluto viaggiare di più all'estero e non l'abbiamo fatto, anche perché io lavoravo tanto. In questi giorni lei mi chiede spesso: Perché non troviamo un sistema per morire insieme? Se muori prima tu, io non ce la faccio. In fondo abbiamo avuto l'esempio di molte coppie, come Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, che non hanno resistito molto lontani. Lei ha paura, un giorno, di non riconoscermi più. Io, per tranquillizzarla, le dico che è semplice: ci ripresenteremo un'altra volta".

Il 2 marzo, invece, Lino Banfi è stato ospitato da Papa Francesco: i due hanni parlato anche del drammatico momento che l’Ucraina sta vivendo, il tutto reso un poco più lieve dalla verve dell’attore pugliese. L’incontro tra il Papa e Banfi è avvenuto a Casa Santa Marta. Occasione dell’udienza privata, i sessant’anni di matrimonio dell’attore pugliese. "Non mi aspettavo rispondesse alla lettera scritta una settimana fa con tutto il mondo nel caos", confessa in una intervista all’Adnkronos Banfi. Il Pontefice alle 8.15 era sulla porta ad attendere Banfi: "Caro nonno d’Italia", lo ha accolto Bergoglio. E Banfi: "Abuelo del mondo". Ed è iniziato un dialogo serrato sulle vicende attuali che non poteva ignorare la drammatica situazione dell’Ucraina invasa dalla Russia "Ho detto al Papa che lo ammiro molto e che gli sono grato per avere incontrato un semplice attore". E il Papa, racconta Banfi, avrebbe aggiunto: "Attore comico come un capo di una nazione in guerra (riferito al presidente ucraino Zelensky). Sarebbe bello vi conosceste". Banfi gli ha detto che "se fossi al governo avvicinerei alla bandiera del Quirinale quella dell’Ucraina per fare vedere che siamo vicini a questo popolo che soffre tanto. E quando Zelensky verrà da lei in udienza, un giorno, organizziamo uno spettacolo: il nonno d’Italia e il capo dell’Ucraina lavorano per lei. Lui ha sorriso".

