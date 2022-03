Grande Fratello Vip, il televoto spinge Davide Silvestri in finale: eliminate Miriana Trevisan e Soleil Sorge

07 marzo 2022 a

Puntata cruciale verso la finale del 14 marzo quella di oggi, lunedì 7 marzo, del Grande Fratello Vip 6. Ora è il momento di scremare il gruppo dei concorrenti e infatti Alfonso Signorini ha proposto due eliminazioni e una proclamazione di un finalista.

All'inizio della puntata è stato dato l'esito del televoto che vedeva sfidarsi Miriana Trevisan, Jessica Sellassiè e Davide Silvestri. Il primo salvarsi e l'attore milanese diventato famoso con la soap opera Vivere alla fine degli anni Novanta. Poi nel testa a testa tra le due donne, l'ha spuntata Jessica con Miriana che - nella casa sin dalla prima puntata - è costretta a salutare a una settimana dalla fine del reality. La ex ragazza di Non è la Rai prima di arrivare in studio ha una bellissima sorpresa: l’ex marito Pago e il figlio Nicola in passerella per un caloroso abbraccio che le fa tornare immediatamente il sorriso dopo aver mal digerito l'eliminazione.

Poi il GF Vip si inventa un diabolico televoto: chiede ai nove concorrenti rimasti di votare il compagno di avventura che vorrebbero in finale (già certe di aver un posto sono Delia Duran e Lulù Sellassiè). I due più votati dagli altri inquilini della casa si sfidano in un televoto a due che ha però una grande trappola: chi perde viene eliminato. Così chi vota senza filtri e chi applica la propria tattica, a sfidarsi saranno Soleil Sorge e Davide Silvestri. Il pubblico a casa sceglie di mandare in finale Davide ed eliminare, con grande sorpresa per tutti, Soleil.

