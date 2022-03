Giampaolo Morelli, chi è Gloria Bellicchi la miss Italia che ha sposato l'ispettore Coliandro

07 marzo 2022 a

Giampaolo Morelli ospite de I Soliti Ignoti è uno degli attori italiani che va per la maggiore in questi ultimi anni. Napoletano, 46 anni, quello de L’Ispettore Coliandro è il ruolo che ha permesso a Morelli di sfondare sul piccolo schermo. Una figura sopra le righe, diverso dall’immagine ordinaria dell’investigatore rappresentata in televisione. Nel 2010 ha prestato la voce al bandito Flynn Rider nel film Rapunzel – L’intreccio della torre. Tra pochi giorni sarà al cinema con il film C'era una volta il crimine.

Figlio di Mario Rosario Morelli, 80 anni, per quasi un trentennio (1973-2000) assolve alle funzioni di assistente in nome della Corte costituzionale. Quindi, Dal 2008 ricopre la carica di presidente della III sezione civile e dal 2009 di direttore dell’Ufficio del Ruolo e del Massimario. Il 18 novembre 2011 viene nominato giudice della Corte dai magistrati della Cassazione, in sostituzione di Alfio Finocchiaro. L’8 marzo 2018 ottiene la nomina di vicepresidente dal neoeletto Giorgio Lattanzi e l’11 dicembre 2019 lo conferma Marta Cartabia. Il 16 settembre 2020 viene eletto al secondo scrutinio presidente della Corte costituzionale, mantenendo l’incarico fino a dicembre, quando gli succede Giancarlo Coraggio.

Giampaolo Morelli ha recitato anche per il cinema in film come South Kensington di Carlo Vanzina, Dillo con parole mie di Daniele Luchetti, Mine vaganti di Ferzan Özpetek, A casa tutti bene di Gabriele Muccino. Morelli è legato sentimentalmente dal 2010 a Gloria Bellicchi, attrice e modella italiana eletta Miss Italia nel 1998. L’attore e la Bellicchi non sono sposati ma hanno due figli: Gianmarco, nato nel 2013, e Piermaria, nato nel 2016. Morelli vive con la sua famiglia a Roma.

