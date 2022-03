L'Eredità del 7 marzo 2022, la nuova campionessa è Sara. Poi perde alla Ghigliottina

07 marzo 2022 a

Sara di Ladispoli nuova campionessa de L'Eredità nella puntata di lunedì 7 marzo 2022. Ma la studentessa di Scienze computazionale, che ha già una laurea in matematica conseguita e in avvenire vorrebbe fare ricerca in ambito dell’informatica quantistica, non è riuscita a vincere al gioco finale della trasmissione di Rai1 che precedete il telegiornale ed è condotta da Flavio Insinna.

Chi nel 2013 ha detto: "ammirare il mondo dalla cupola è una sensazione indescrivibile?". La risposta esatta - Luca Parmitano - la dà la new entry Sara che così beffa il super campione Alessio. Al triello si era presentata anche Cristina, campionessa nella puntata di ieri, ma anche per lei non c'è stato niente da fare.

Alla Ghigliottina la neo campionessa si presenta con un bottino di 200mila euro che resta immacolato perché riesce a evitare ogni dimezzamento. Così a montepremi immacolato le parole che Sara deve "legare" sono pace, santa, studio, suor e ragione. Il termine scelto per provare a far saltare il banco è sentimento, ma quelle vincente si rivela essere costanza.

