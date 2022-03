Stefano Accorsi, l'amore per Bianca Vitali. Prima Giovanna Mezzogiorno e Letizia Casta

07 marzo 2022 a

Stefano Accorsi in queste settimane è protagonista su Rai1 con la mini serie Vostro onore. L'attore interpreta Vittorio Pagani, un giudice milanese noto e rispettato per la sua onorabilità. La recente scomparsa della moglie Linda, morta suicida, ha lasciato un segno doloroso nella sua vita e ha complicato il suo già difficile rapporto con il figlio neo maggiorenne Matteo, coinquilino della nonna materna Anita. Vittorio sarà costretto a fare una scelta quando il ragazzo, alla guida della vecchia auto della mamma, investirà un giovane membro di una famiglia criminale, i Silva.

Su Rai1 la fiction "Vostro onore": le anticipazioni degli episodi della seconda puntata

Accorsi ha appena compiuto 51 anni e la sua popolarità risale già al 1994, quando comparve come protagonista di una noto spot pubblicitario del gelato Maxibon, che ha segnato la sua scalata nel mondo della tv e dello spettacolo. In carriera ha preso parte a una serie di successi cinematografici come Jack Frusciante è uscito dal gruppo, Radiofreccia, L’ultimo bacio, Santa Maradona, Le fate ignoranti e Saturno contro. Ma anche diverse serie tv, una delle ultime è Sogno Azzurro, in onda in concomitanza dei recenti campionati europei di calcio.

Molto ricca di storie d'amore e vicissitudini anche la sua vita sentimentale. Tanto che ha quattro figli, ma con due donne diverse. Dal 1998 al 2003 è stato legato all'attrice Giovanna Mezzogiorno. Dal 2003 al 2013 ha avuto invece una lunga storia con la modella e attrice francese Letizia Casta, dalla quale il 21 settembre 2006 ha avuto il primogenito, Orlando, e il 29 agosto 2009 la secondogenita, alla quale è stato dato il nome di Athena. Dal 2013 ha una relazione con Bianca Vitali, venti anni più giovane di lui, figlia del giornalista toscano Aldo Vitali, con la quale si è sposato il 24 novembre 2015 a Borgonovo Val Tidone. Dal matrimonio con la moglie sono nati altri due figli: Lorenzo, nato il 21 aprile 2017 e Alberto, nato il 28 agosto 2020.

