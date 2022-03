Stasera in tv, 7 marzo, su Rete4 c'è Quarta Repubblica: la guerra in Ucraina in primo piano

07 marzo 2022 a

Quarta Repubblica torna stasera in tv, lunedì 7 marzo 2022, su Rete4 (ore 21,20). Il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro mette al centro gli ultimi aggiornamenti sul conflitto in Ucraina. Si discuterà anche delle conseguenze del conflitto sull’economia italiana.

Tanti gli approfondimenti previsti: si parlerà dei corridoi umanitari per i profughi, poi vedremo un servizio sull’invio dei mezzi e equipaggiamenti militari a Kiev. Inoltre, verranno trattati i seguenti temi: gli attacchi ordinati da Putin e il coraggio degli ucraini, l’accoglienza dei profughi già arrivati in Italia, la minaccia nucleare e le trattative per scongiurarla. E ancora: i contraccolpi del conflitto sull’approvvigionamento di gas e sul caro-bollette per imprese e famiglie saranno oggetto dell’intervista con il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. A commentare immagini e testimonianze in diretta, tra i vari ospiti, il generale Claudio Graziano presidente del Comitato militare Ue e il generale di corpo d’armata Giorgio Battisti.

Non mancheranno corrispondenze degli inviati dai diversi fronti, un servizio sulle armi che l’Italia si appresta a inviare a sostegno della resistenza di Kiev e un approfondimento sulle cause che stanno determinando l’impennata del prezzo del mais. Confermata come sempre la partecipazione di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.

