Stasera in tv, 7 marzo, su Canale5 il Grande Fratello Vip: doppia eliminazione e proclamazione terzo finalista

Stasera in tv - lunedì 7 marzo 2022 - terz'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6. Il reality in onda su Canale5 - dalle ore 21,40 - è ormai entrato nella fase decisiva ed è lanciatissimo verso la finale del prossimo lunedì. Manca infatti una settimana all'ultimo atto che sancirà il vincitore di questa edizione. Intanto sono due i concorrenti già certi di partecipare alla finalissima - si tratta di Delia Duran e Lulù Selassiè - mentre un terzo sarà proclamato stasera. Prima però il televoto dirà chi sarà eliminato: a rischio ci sono Davide Silvestri, Jessica Sellassiè e Miriana Trevisan. A seguire, però, nel corso della lunga diretta del GF Vip di questo lunedì sera, è prevista anche una seconda eliminazione a sorpresa, di cui al momento, i concorrenti non sanno nulla.

Ma non è finita, nel corso della puntata, il conduttore Alfonso Signorini affronterà anche alcune questioni, come per esempio la relazione tra Jessica e Barù. Il rapporto tra Barù, al secolo Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona e la giovane principessa è caratterizzato da continui alti e bassi, soprattutto ora quando manca pochissimo alla conclusione del reality. Jessica ha persino ipotizzato che Barù la stia usando per arrivare in finale mentre il nobile toscano ha rilasciato sorprendenti dichiarazioni che sembrano una vera e propria pugnalata per la più grande delle sorelle Selassié. Nel corso della consueta festa organizzata di sabato sera, l'esperto di vini, parlando con Giucas Casella e Davide Silvestri ha rivelato con chi vorrebbe andare in finale. "Tanto, se parte vicino a noi (la catena dei salvataggi, ndr), io salvo Davide, te (Giucas, ndr) e Soleil. Questa è la mia alleanza, fino alla fine. L’ho già detta a tutti". Poi tra Jessica e Barù c'è stato un momento di intimità dentro la capanna: "Io e Barù ci vedremo fuori" ha riferito poi.

Le sorelle Selassiè continuano comunque a stare al centro delle critiche nella Casa del Grande Fratello Vip. Manila Nazzaro e Soleil Sorge, infatti, hanno rivelato di essere infastidite dalla smania che hanno dimostrato Lulù e Jessica di arrivare in finale e vincere il reality show.

