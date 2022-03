Rugantino, torna in scena lo spettacolo: chi sono gli attori Michele La Ginestra, Edy Angelillo e Massimo Wertmüller

07 marzo 2022 a

Consueto appuntamento giornaliero con Oggi è un altro giorno anche nel pomeriggio odierno, lunedì 7 marzo. Il programma condotto da Serena Bortone va in onda su Rai 1 alle 14 dal lunedì al venerdì e, dopo aver parlato del conflitto in Ucraina, parlerà anche di tematiche più leggere. Tra queste il ritorno in scena di Rugantino, la commedia musicale realizzata da Garinei e Giovannini con le musiche di Armando Trovajoli, rappresentata per la prima volta al Teatro Sistina di Roma il 15 dicembre 1962. Adesso lo spettacolo torna dove è nato con le interpretazioni di Michele La Ginestra, Edy Angelillo e Massimo Wertmüller. Michele La Ginestra si laurea in giurisprudenza e solo dopo gli studi si interessa al teatro, scrivendo e dirigendo alcune commedie fino al trampolino televisivo, offerto dalla vittoria del gioco televisivo Beato tra le donne, del 1994. Nel 1997 fonda il Teatro 7 di Roma, di cui è direttore artistico, dove si produce come attore, autore e regista. Si fa conoscere dal pubblico per aver recitato in alcune fiction, come I Cesaroni e Nero Wolfe, programmi di intrattenimento, Colorado, e spot pubblicitari. Dal 2014 è uno dei giudici di Cuochi e fiamme su La7. Ha partecipato anche ad alcuni film e a circa 100 spettacoli teatrali, tra cui tre versioni di Rugantino. Quest'anno dunque torna sul palco nei panni del giovane spaccone romano.

Edy Angelillo, invece, si appassiona fin da subito alla settima arte. Figlia dei cantanti Franco & Regina, iniziò giovanissima a frequentare scuole di danza, mimo e recitazione. Nel 1979 arriva l'esordio al cinema come ballerina di Ratataplan, poi partecipa a In viaggio con papà, Madonna che silenzio che c'è stasera e La bruttina stagionata, per il quale viene candidata al David di Donatello per la migliore attrice non protagonista. Partecipa anche ad alcuni programmi tv, tra cui Sanremo, dove è coconduttrice nell'edizione del 1984 condotta da Pippo Baudo. Di recente, invece, ha partecipato a un'edizione di Tale e quale show.

Infine, spazio a Massimo Wertmüller, all'anagrafe Massimo Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich. Nipote della regista Lina Wertmüller, si avvicina in gioventù al teatro, dove esordisce nel 1976. Due anni dopo frequenta il Laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti, e fonda con alcuni compagni di corso il grippo comico La Zavorra. Nel 1984 debutta al cinema con il film La fine del mondo nel nostro solito letto in una notte piena di pioggia, diretto dalla zia Lina, con la quale lavora altre cinque volte. Di recente ha partecipato alla serie tv Sky 1992, interpretando Mariotto Segni.

