Isola dei Famosi, prime indiscrezioni sui naufraghi: c'è anche il perugino Blind?

Per il momento non c'è nulla di ufficiale, ma le voci stanno iniziando a circolare con una certa insistenza. Il rapper umbro, originario di Ponte San Giovanni, Blind, sarebbe tra i naufraghi della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Dopo le esperienze ad X Factor, a Sanremo Giovani, in radio e quella mancata a causa dell'influenza a Una voce per San Marino, che lo avrebbe potuto portare all'Eurovision Song Contest 2022, è quindi in arrivo una nuova esperienza televisiva per il cantante perugino Franco Rujan. A lanciare le indiscrezioni sul cast dei concorrenti è stato il sito TvBlog, che ha annunciato anche conduttori e data d'inizio del programma.

Al timone dell'edizione in partenza a fine marzo, il 20 secondo il portale, ci sarà nuovamente Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti - le voci riguardanti una loro crisi sarebbero al momento rientrate - condurrà l'Isola dei Famosi per il secondo anno di fila, e stando alle ultime indiscrezioni sarà affiancata da Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre l'inviato in Honduras dovrebbe essere Alvin, che già in passato aveva ricoperto questo ruolo ricuotendo ampi consensi nei social. Novità sono attese anche per quanto riguarda la composizione del cast. Secondo TvBlog, infatti, i concorrenti dovrebbero essere divisi in tre gruppi: coppie, maschi e femmine.

Tra le coppie dovrebbero esserci Jeremias Rodriguez e il papà Gustavo, i Cugini di campagna, Guendalina e il fratello Edoardo Tavassi, Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni e Lory Del Santo con il fidanzato Marco Cucolo. I maschi sarebbero Marco Melandri, Antonio Zequila, Nicolas Vaporidis, Blind e Roger Balduino. Infine, le femmine: spazio a Floriana Secondi, Ilona Staller, Roberta Morise, Estefania Bernal e Jovana Djordjevic. Non resta che aspettare l'annuncio ufficiale di Mediaset per capire se le anticipazioni saranno confermate.

