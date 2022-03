Noi, il remake italiano di This is us: stasera in tv 6 marzo su Rai1 con Lino Guanciale e Aurora Ruffino

06 marzo 2022 a

Stasera in tv - domenica 6 marzo 2022 - inizia la nuova serie di Rai Fiction: Noi, la storia della famiglia Peirò attraverso i decenni. L'appuntamento è su Rai1 dalle ore 21,25. Pietro e Rebecca, giovane coppia che negli Ottanta affronta la sfida di crescere tre figli, fino ai nostri giorni in cui Claudio, Caterina e Daniele cercano la propria strada verso la felicità. La serie italiana - saranno dodici puntate divise in sei serate - è il remake del successo americano This is us che è arrivata alla sesta stagione. Una serie che ha conquistato diversi premi – tra cui un Emmy a Sterling K. Brown per il ruolo di Randall e due Sag Award come Miglior cast in una serie drammatica - e ha fatto innamorare il pubblico italiano, incluso lo stesso regista di Noi, Luca Rebuoli.

La famiglia Peirò è composta da Pietro e Rebecca (Lino Guanciale e Aurora Ruffino). Due gemelli, Claudio (Dario Aita) e Caterina (Claudia Marsicano), e un terzo figlio adottivo di colore, Daniele (Livio Kone). Grazie al continuo gioco tra presente e passato, Noi non è solo il racconto di una famiglia ma diventa anche la fotografia di un intero Paese che cambia. Dagli inizi degli anni Ottanta quando avviene l’incontro tra Pietro e Rebecca, al momento in cui diventano una famiglia (metà anni Ottanta), attraverso le varie fasi dalla crescita dei figli (metà anni Novanta, primi anni Duemila). Fino ai giorni nostri, in cui i figli sono diventati adulti.

Tutto ha inizio nel 1984, a Torino. È il compleanno di Pietro. Rebecca, che aspetta tre gemelli, comincia ad avere le doglie.

È un parto difficile, uno dei gemelli non ce la fa e Pietro, che ha promesso a se stesso e a sua moglie che da quell’ospedale usciranno con tre bambini, prende la decisione che cambierà il corso delle loro vite: adottare Daniele, un neonato nero, che qualcuno ha abbandonato fuori da una caserma dei pompieri.

E così, nel passato, seguiamo Pietro e Rebecca neo-genitori nel difficile compito di crescere tre neonati, poi tre bambini e infine tre adolescenti. Di episodio in episodio, li scopriremo sempre più in bilico e divisi tra l’amore per la famiglia e il bisogno di non sacrificare i propri sogni e le proprie ambizioni.

Nel presente Claudio, Caterina e Daniele cercano la propria strada: Daniele, marito e padre felice e uomo di successo, decide di cercare il proprio padre biologico; Claudio lascia una carriera ormai consolidata come attore televisivo per scoprire il proprio talento teatrale, mentre Caterina, stanca di lottare contro i suoi problemi di peso, ascolta il consiglio del fratello e decide di affrontarli per ritrovare fiducia in se stessa. Ciascuno di loro si troverà di fronte ai dolori e ai segreti che non ha voluto o potuto affrontare fino a quel momento, scoprendosi vulnerabile e insieme più forte di quello che credeva.

