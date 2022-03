Non è l'Arena, stasera in tv domenica 6 marzo su La7: ospiti e anticipazioni. Focus sulla guerra e intervista a Massimo Cacciari

06 marzo 2022 a

Stasera in tv - domenica 6 marzo 2022 - torna Non è L’arena su La7 (dalle ore 21.15), il programma condotto da Massimo Giletti. In primo piano il drammatico racconto del diario di guerra di questi giorni con aggiornamenti in tempo reale e collegamenti in diretta con gli inviati dal fronte. Ma anche un’intervista di Giletti al filosofo Massimo Cacciari per una riflessione sulle implicazioni del conflitto e su come si risolverà l’attuale crisi. Si parlerà poi della risoluzione per fornire armi all’Ucraina approvata quasi all’unanimità dal Parlamento italiano. Siamo in guerra? È giusto o non armare quel Paese? E come si aiutano i civili che stanno subendo questa aggressione?

Non va dimenticato poi che le sanzioni che stanno colpendo la Russia hanno come obiettivo quello di congelare le ricchezze degli oligarchi russi, molti di questi hanno fatto affari in Italia. Quanto è forte la loro presenza economica nel nostro Paese? Tante poi le preoccupazioni per le eventuali conseguenze sull’economia italiana. I costi dell’energia hanno toccato livelli mai raggiunti prima. Le telecamere di Non è l’Arena faranno poi un viaggio per capire come arriva il gas in Italia e come il Tap, un’opera contestata per anni, oggi si presenta più strategica che mai. Ma le preoccupazioni riguardano anche il settore bancario. Qual è la salute delle nostre banche?

Tanti gli ospiti che interverranno durante la serata: Massimo Cacciari, Nicola Fratoianni, Eleonora Tafuro, Oles Horodetsky, Marina Oroscilova, Alessandro Sallusti, Edward Luttwak, Claudio Locatelli, Gabriele Micalizzi, Luca Telese, Tommaso Cerno, Jacopo Iacoboni, Alan Friedman, Ugo Mattei, Paolo Cento, Andrea Ruggieri, Giuseppe Ghisolfi, Paolo Agnelli e Marco Potì.

