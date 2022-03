Che tempo che fa, stasera 6 marzo su Rai3 spazio alla guerra in Ucraina. Ospite Shevchenko

06 marzo 2022 a

Stasera in tv - domenica 6 marzo 2022 - consueto appuntamento su Rai3 con Che tempo che fa (dalle ore 20). Solitamente il forma del programma condotto da Fabio Fazio è suddiviso in tre parti: Anteprima, Che tempo che fa e Il tavolo. Tre parti per altrettanti registri solitamente, da quello più serioso a quello più incentrato sullo spettacolo sino a quello più ironico. Ma oggi potrebbe avere una diversa struttura il programma essendo in gran parte dedicato alla guerra in Ucraina.

Tra gli ospiti di Fabio Fazio - coadiuvato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck - ci saranno il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio e il Pallone d’Oro ucraino Andriy Shevchenko. Proprio il calciatore, ex del Milan ma anche di Dinamo Kiev e Chelsea, è stato anche allenatore della nazionale di calcio dell'Ucraina prima delle recente e breve esperienza alla guida del Genoa. Un'autentica bandiera dello sport ucraino. Con loro si entrerà in profondità sulla guerra in Ucraina scatenata dalla Russia tra attualità e approfondimenti. Previsti anche altri ospiti con contributi di giornalisti e inviati.

Per alleggerire il tema della puntata tornerà poi tutta la folta squadra della parte finale della trasmissione composta da Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi ed ovviamente Orietta Berti. Presente anche Mago Forest mentre tornano ufficialmente nel cast fisso Ale e Franz.

